NBA 2K22 : MyTeam change de saison

. La précédente saison de l’édition 2022, la 3, avait une thématique fort logique sur Noël et l’hiver, laissant s’installer la glace dans les menus et sur certaines cartes, comme les séries Iced Out et Cryo Genesis. Noël étant synonyme de cadeaux, 2K a lâché des récompenses quotidiennes et des défis riches en nouvelles cartes, sans oublier le bon locker code garantissant une carte Diamant Rose pas mal du tout (Bird 96 par exemple).

Afin d’honorer le calendrier chinois, comme chaque année, 2K a décidé de lui dédier le thème de la nouvelle saison. Puisqu’il s’agit de l’année du tigre selon le zodiaque chinois à partir du 1er février, la jungle et ses féroces secrets sont au cœur de la saison à venir, même si tout ceci reste prétexte pour fournir des cartes cela va de soi. La récompense ultime de cette saison est donc le plus iconique des joueurs chinois, l’ancien pivot Hall of Fame des Rockets Yao Ming, plus compétitif qu’Iverson la saison passée. Les autres joueurs chinois plus ou moins réputés sont là : Jeremy Lin, l’Américano-Taïwanais qui a une excellente carte Glitch, Wang Zhizhi et sa carte Diamant Rose qui fait rêver, ou Yi Jianlian qui est toujours une valeur sûre dans le jeu et qui fut porte-drapeau de la délégation chinoise lors des J.O. de Londres.

La série de cartes du milieu de semaine propose davantage de contenu que celles de la saison précédente et on y trouve des cartes compétitives, comme Donovan Mitchell Opale, leur donnant tout de suite de l’intérêt. Une nouvelle série est arrivée lors du second week-end de la saison, appelée Beast, avec des tigres en arrière-plan. Ce fut l’occasion pour 2K de sortir l’artillerie lourde avec trois Opales très convoitées : Giannis qui est toujours un monstre sur le jeu, Anthony Davis qui a une belle cote de popularité et Ja Morant, véritable phénomène de la saison NBA actuelle. De quoi exciter les joueurs de MyTeam . Mais les cartes Beast de note inférieure étaient loin d’être à ignorer : LaMelo Ball 95 est considéré, au moment de l’écriture de ce papier, comme le meilleur meneur du jeu, Andrei Kirilenko 95 comme le meilleur AF défensif, Porzingis 95 comme une excellente alternative pivot pour peu cher, sans oublier les cartes Diamant de Darius Miles et Bob Sura qui sont monstrueuses pour leur niveau. Cette série Beast a donc fait une entrée dans le saloon MyTeam en envoyant valdinguer la porte d’entrée à gros coups de bottines.

