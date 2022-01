Comment et pourquoi acheter une maison sur New World va vous changer la vie

Animal Crossing, les Sims ou Habbo Hotel pour les plus vieux : de nombreux titres nous ont habitué à devenir des propriétaires virtuels. Parmi eux, on compte également plusieurs MMORPG qui ont intégré cette composante à leurs univers, sans y donner beaucoup d’importance. Mais ça, c’était avant New World d’Amazon Game Studios.

Si New World nous régale depuis le 28 septembre dernier, une grosse partie des joueurs les plus actifs a vite considéré qu’elle avait “fini” le jeu. Niveau max atteint, des coffres pleins de loots en tout genre et de véritables massacres réalisés en PvE comme PvP : cette élite pense souvent avoir retourné l’intégralité du contenu à disposition. Pourtant, beaucoup négligent encore l’importance d’avoir une ou plusieurs maisons dans Aeternum, car, après avoir récupéré les clés et sabré le champagne, c’est une multitude de bonus qui s’offre à vous. On vous détaille tout ça point par point.

Comment acheter une maison

New World vous permet d’être l’heureux propriétaire de non pas une, mais jusqu’à trois résidences d’Aeternum. Du moins, si vous avez atteint le niveau 55. Parce qu’avant de vous la jouer Stéphane Plaza, il faut quand même donner un peu de soi sur les champs de bataille pour accumuler suffisamment d’expérience. Il est nécessaire, par exemple, d’atteindre le niveau 15 pour vous acheter votre première chambre de bonne, le niveau 35 pour votre premier appartement avec des WC qui ne sont pas sur le palier et enfin, le niveau 55 pour être éligible à un joli pavillon avec plancher chauffant. À condition, bien sûr, de disposer d’un portefeuille assez garni et d’une… réputation de territoire suffisante. Et oui, on ne devient pas propriétaire en un claquement de doigts.

Les différentes maisons disponibles

Manque qu’un bon bouquin © Amazon Game Studio

Il y a plusieurs informations importantes à connaître avant de réaliser vos premiers achats. Tout d’abord, il faut savoir que vous avez le droit à une réduction de 50% de pièces d’or sur la première bâtisse pour laquelle vous souhaitez vider votre escarcelle. Un coup de pouce qui peut vous permettre d’économiser plusieurs heures de farm. Ensuite, il faut aussi être au courant du niveau de réputation nécessaire à l’achat du type de maison que vous visez. Les génies d’Amazon ont réparti les différentes habitations en 4 groupes. Les voici, avec toutes les spécificités qui vont avec, puis on revient sur ces dernières un peu plus bas :

Tier 1

Coût : 5 000 pièces d’or

Niveau de réputation du territoire nécessaire : niveau 10

Temps de recharge du voyage rapide : 4 heures

Nombre maximum de coffres : 1

Nombre maximum de familiers : 5

Nombre maximum de lumières : 4

Tier 2

Coût : 10 000 pièces d’or

Niveau de réputation du territoire nécessaire : niveau 15

Temps de recharge du voyage rapide : 3 heures

Nombre maximum de coffres : 2

Nombre maximum de familiers : 6

Nombre maximum de lumières : 6

Tier 3

Coût : 15 000 pièces d’or

Niveau de réputation du territoire nécessaire : niveau 20

Temps de recharge du voyage rapide : 2 heures 30

Nombre maximum de coffres : 3

Nombre maximum de familiers : 7

Nombre maximum de lumières : 8

Tier 4

Coût : 20 000 pièces d’or

Niveau de réputation du territoire nécessaire : niveau 20

Temps de recharge du voyage rapide : 2 heures

Nombre maximum de coffres : 4

Nombre maximum de familiers : 8

Nombre maximum de lumières : 10

La téléportation

Premier bonus non négligeable lié aux maisons : la téléportation, ou voyage rapide. Posséder une maison vous permet d’obtenir un nouveau point de téléportation indépendant de l’auberge que vous avez défini comme votre point de rappel. Le petit plus : le voyage rapide effectué vers votre maison est parfaitement gratuit !

Comme précisé plus haut : le temps de recharge de ce voyage rapide varie selon le type de maison que vous avez choisi. Pensez donc à sélectionner soigneusement l’emplacement sur lequel vous souhaitez devenir propriétaire, histoire d’optimiser un maximum vos déplacements sur l’île. Enfin, sachez que, si vous trouvez les temps de recharge encore trop longs à votre goût, vous pouvez toujours payer quelques azoth pour en disposer à nouveau sans attendre. On vous le dit direct : c’est la formule la plus économique qui existe à ce jour.

Le stockage supplémentaire

Les joueurs les plus chevronnés savent à quel point le stockage est important sur New World. Chaque petite victoire est l’occasion de récupérer du loot en tous genres et on arrive rapidement à court d’espace au moment d’entreposer tout ça. Là aussi les maisons peuvent grandement vous aider, puisqu’elles vous donnent accès à quelques coffres supplémentaires selon leur taille.

Chandelles déjà posées pour votre prochain date virtuel © Amazon Game Studios

Chaque coffre peut augmenter considérablement la quantité d'espace de stockage que vous pouvez avoir dans une colonie donnée, et ce stockage peut être accessible à partir du coffre de la ville, ou vous pouvez y accéder directement à partir du ou des coffres dans votre maison. De quoi remplir vos greniers comme les meilleurs brocanteurs.

Les trophées

Le meilleur pour la fin : les trophées. Chaque maison peut stocker jusqu'à cinq trophées différents qui vous offrent chacun un avantage passif, et ce où que vous soyez dans Aeternum. On parle ici de véritables bonus qui peuvent vous changer la vie. L'avantage est qu'il n'y a pas de verrouillage de région les concernant. Cependant, vous ne pouvez avoir qu'un seul bonus de chaque type (combat, artisanat, loot etc), car les bonus similaires ne se cumulent pas. Vous pouvez fabriquer des trophées ou (potentiellement) les trouver vendus par d'autres joueurs à votre hôtel de ventes local. Assurez-vous de vérifier les prix du marché dans les autres colonies avant d'acheter quoi que ce soit, car si vous pouvez obtenir un meilleur trophée moins cher dans une autre colonie, vous pouvez tout aussi bien le faire !

Conserver sa/ses maison(s) et les bonus qui vont avec

Téléportation, stockage et trophées : check. Maintenant, pour profiter de tous ces jolis avantages sur le long-terme, il faut encore repasser à la caisse. Parce que, oui, comme dans la vraie vie, être propriétaire c’est aussi payer des taxes. Dans New World, cela se matérialise par une somme comprise entre 500 et 1000 po à régler chaque semaine selon le type de maison en votre possession. Une sacrée somme, d’autant plus si vous souhaitez obtenir plusieurs biens. Mais soyez rassuré : vous ne perdez pas votre maison si vous ne payez pas la taxe. Le seul effet que peut avoir ce manquement est de désactiver tous les bonus liés à la bâtisse en question. Jusqu’à ce que vous ressortiez le chéquier pour profiter à nouveaux de vos trophées et autres voyages rapides.

La touche Animal Crossing : personnalisez votre mobilier !

Valérie Damidot Simulator © Amazon Game Studios

Pour finir, le dernier point satisfaisant dans l’achat d’une maison est la possibilité d’en faire ce que vous voulez. Direction l’artisanat pour crafter des meubles en tout genre et ainsi agencer votre petit hâvre de paix à votre convenance. Et puis, si vous êtes du style à changer la disposition de vos meubles tous les quatre matins, vous pouvez toujours en revendre à tout moment dans les différents hôtels de vente.

Pour obtenir un foyer un peu plus vivant, il est aussi possible d’y placer vos familiers histoire de vous y sentir un peu moins seul(e). Évidemment, tout ceci n’est que cosmétique et vous occupera le temps que vos potes se connectent. Mais, il faut le dire : ça reste assez fun.

Suivez nos conseils pour trouver l’habitation de vos rêves dans New World, et profiter d’une multitude de bonus tout en prolongeant votre aventure à Aeternum !

