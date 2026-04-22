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Football
Neymar Jr sur sa vie de famille : « J’ai toujours rêvé d’avoir des filles »
Neymar Jr se confie sur sa vie au-delà du football, partageant de rares moments en famille et un aperçu des coulisses de la façon dont un athlète de classe mondiale passe vraiment son jour de repos.
« C’est mon jour de repos, la maison est en désordre, les enfants sont partout », dit Neymar Jr en ouvrant les portes de sa maison dans l’épisode “48 heures pendant mes jours de congé” de sa nouvelle série YouTube, où il laisse le spectateur découvrir à quoi ressemble vraiment le quotidien d’un footballeur professionnel.
Neymar Jr est assis par terre, entouré de jouets et de trois petites filles : Mavie, Mel et Helena. « Être le père d’une fille a toujours été mon rêve », dit-il. « Dieu m’en a donné trois. Je suis vraiment heureux, sincèrement. Trois petites princesses ».
C’est un jour de repos pour Neymar Jr, mais cela ne veut pas dire que le football est loin. L’attaquant de Santos suit un traitement pour ses jambes, passe par la salle de sport et enchaîne les appels avec ses préparateurs physiques. Si Neymar Jr ne s’entraîne pas avec son équipe, il doit prendre soin de son corps, manger ce qu’il faut et faire des exercices de récupération.
C’est mon jour de repos, la maison est en désordre, les enfants sont partout
Ce qu’il faut pour être l’un des plus grands footballeurs de sa génération
Un « jour de repos » n’est jamais vraiment un jour de repos. Pour Neymar Jr, c’est juste une autre forme de travail. Il vit ainsi depuis la majeure partie de sa vie.
« Je travaille depuis que je suis petit, depuis mon plus jeune âge », dit-il. « Quand j’avais 13 ou 14 ans, je ne partais pas en voyage avec l’école. Je n’allais pas au cinéma le soir, parce que je ne pouvais pas, parce qu’il y avait un entraînement ou un match le lendemain. »
Il ne prétend pas que c’était facile. « Je me disais : “putain, tous mes amis sont à l’école et moi, je suis juste là à la maison, à regarder le plafond”. Mais il y avait une raison, un but. Et je l’ai compris. »
Le sacrifice a eu sa propre récompense. Neymar Jr poursuit : « Est-ce que j’étais contrarié ? Oui, je l’étais ! Mais le lendemain, j’étais heureux, parce que je jouais au football. Ça fait plus de 20 ans que je vis comme ça maintenant – c’est un sacré prix à payer pour être joueur. »
Tout le monde peut avoir une mauvaise journée
L’équilibre entre être un humain lambda et être au sommet du football est le vrai prix à payer – et le monde extérieur semble oublier qu’un joueur professionnel reste avant tout une personne, avec des émotions comme tout le monde.
« Je suis un être humain et j’ai des sentiments, comme tout le monde », dit Neymar Jr. « Je souffre, j’ai mal. Je me réveille de mauvaise humeur, je pleure, je m’énerve, je suis heureux – je suis normal. »
Découvrez l’histoire complète avec un accès sans filtre tandis que Neymar Jr nous invite à passer une journée de repos avec lui.
FAQ
Combien d'enfants a Neymar Jr ?
La star brésilienne a 4 enfants, trois filles et un garçon.
Dans quel club joue actuellement Neymar Jr ?
Le joueur brésilien Neymar Jr joue actuellement au Santos FC (Brésil), son club formateur. Leur stade porte le nom de Vila Belmiro. Ils jouent la Copa Sudamericana, la deuxième grande coupe d'Amérique du Sud.
Quel âge a Neymar Jr ?
Neymar Jr a 34 ans. Il est né le 5 février 1992, à Mogi das Cruzes (Sao Paulo).
Quel est le vrai prénom et nom de Neymar Jr ?
Le nom complet du joueur est : Neymar Da Silva Santos Júnior.
Quand Neymar Jr a-t-il signé au PSG ?
Combien de titres majeurs Neymar Jr a-t-il remportés au cours de sa carrière ?
Neymar Jr a remporté 35 trophées au cours de sa carrière, dont une Ligue des Champions avec le FC Barcelone en 2015 et une Copa America en 2019 avec le Brésil. Il a gagné 5 Ligue 1 avec le Paris Saint-Germain, son plus haut total de titres sur une compétition.