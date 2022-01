Neymar Jr : ce qu'on a appris en regardant The Perfect Chaos

a choisi de rejoindre. Si le joueur a eu du mal à s'adapter à la tactique et au style de jeu - allant même jusqu'à pleurer dans les toilettes pendant un match - Lionel Messi a été d'un grand soutien. "Messi est venu et m'a demandé pourquoi je pleurais et je lui ai dit que je n'avais pas été capable de jouer, de faire ce que je savais faire", raconte le Brésilien. "Il m'a dit que je ne devais pas m'inquiéter, qu'il était là pour m'aider et que je devais continuer. Ce soutien est ce dont j'avais vraiment besoin ce jour-là. Ça a été un tournant décisif."

Une blessure au dos a mis un terme prématuré à sa Coupe du monde en 2014, avant qu'il ne soit spectateur du terrible match perdu 7-1 face à l'Allemagne en demi-finale. Pourtant, comme il l'explique dans le documentaire, cette Coupe du monde ne reste pas qu'un mauvais souvenir : "Quand j'ai pris le coup, j'ai senti le choc descendre jusqu'à mes pieds. Je ne pouvais même pas me tourner. Le médecin m'a dit qu'il avait une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que je ne pouvais plus participer à êtes éliminé de la Coupe du monde. La bonne, c'est que si la blessure avait été 2 cm à côté, je ne pourrais aujourd'hui plus marcher.

