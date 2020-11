Nicolas Hojac: « Je veux aussi être raisonnable. »

Dans une famille

Savoir quand il faut faire demi-tour

Les projets entrepris jusqu’ici par Nicolas Hojac ont une grande diversité. Il a donc du mal à dire lequel a été le plus extraordinaire. Mais malgré son amour de l’extrême, Nicolas Hojac n’agit jamais sans réfléchir. « En tant qu’alpiniste, je suis à tout moment conscient que je prends un risque accru et que je repousse mes limites. » Son objectif ultime étant de redescendre d’une montagne sain et sauf, il est pour lui très important de pouvoir faire demi-tour au bon moment. « J’aimerais profiter à fond de chaque instant de ma vie de sportif. Mais je veux aussi être raisonnable. Une fois à la retraite en fait, j’aimerais bien pouvoir regarder ce que j’ai fait dans ma vie et ne rien regretter. » Nico prévoit une expédition en Inde l’an prochain. « Et dans les Alpes aussi il y a encore quelques projets qui ne demandent qu’à être réalisés. »

