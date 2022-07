Par-dessus l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau en 13 heures, 8 min et 49 sec

En se tenant sur la Petite Scheidegg, le col qui relie Grindelwald et Wengen, on peut embrasser d’un seul regard l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, ainsi que la fine arête qui relie ces montagnes. C’est sur cette ligne de crête que Nicolas Hojac a couru et grimpé mardi. Son objectif : battre le meilleur temps d’Ueli Steck, 16 heures et 10 minutes, et établir le record en ligne directe.

Même si cela peut sembler contradictoire, tout devient limpide en écoutant Nicolas : « Dans l’alpinisme de vitesse, on veut bien évidemment aller le plus vite possible et battre des records. Mais il ne s’agit pas d’une compétition acharnée contre d’autres athlètes. On se tromperait de sport en choisissant l’alpinisme », affirme-t-il, avant d’ajouter : « Ueli Steck a été mon mentor et mon ami, et surtout, il est et restera une immense source d’inspiration. Il s’agit de se lancer un défi, de repousser ses propres limites, c’est avant tout cela. »

Ici, il ne s’agit pas d’une compétition acharnée contre d’autres athlètes. On se tromperait de sport en choisissant l’alpinisme. Nicolas Hojac

Par-dessus l’Eiger, le Mönch et la Jungfrau, en un temps record

Les préparatifs de cette nouvelle tentative de record ont commencé plusieurs mois auparavant. Sur le plan physique, il faut entraîner l’endurance et habituer le corps à parcourir de nombreux mètres de dénivelé en très peu de temps. Mais la préparation mentale est tout aussi importante que l’entraînement physique.

Le légendaire Eiger à l'aube. © Carlos Blanchard, Mammut Sports Group AG

« Quand on mise sur la vitesse, il faut se concentrer intensément et garder l’esprit clair dans l’évaluation des risques », explique Nicolas. Il connaît très bien le terrain près du Mönch et de la Jungfrau, et les conditions lui étaient également familières. « J’ai pu m’appuyer mentalement sur le fait que mon expérience me permettait d’évaluer relativement bien les risques. »

La semaine précédant la Skyline Run, Zurbrügg et Hojac ont effectué une reconnaissance du passage le plus difficile de la crête orientale de la Jungfrau et passé une nuit à la Mönchshütte pour s’acclimater.

« Un autre facteur est la météo. Normalement, cette période de l’année est propice aux orages. Cette semaine, le temps était très stable, ce qui a joué en notre faveur. » La planification d’une telle entreprise s’avère toujours difficile. « Adrian et moi n’avions qu’une petite fenêtre de temps pour grimper la voie. »

Nicolas Hojac et Adrian Zurbrügg en route pour le record. © Carlos Blanchard, Mammut Sports Group AG

La tentative de record a pu être lancée. Alors que d’autres alpinistes ont besoin de quatre à cinq jours pour parcourir ce circuit, il fallait battre le meilleur temps d’Ueli Steck, 16 heures et 10 minutes.

« Bien sûr, je voulais réaliser un nouveau meilleur temps, mais je voulais surtout me sentir plus proche d’Ueli. C’était très émouvant et quand j’ai réalisé ce que nous venions d’accomplir, j’en ai presque eu les larmes aux yeux », confie Nicolas.

Pour que le projet soit mené à bien, il fallait s’assurer qu’il n’y ait pas trop de glace vive sur le trajet. La présence de glace vive requise davantage d’assurages, ce qui aurait fait perdre beaucoup de temps aux deux alpinistes. « Il ne faut jamais renoncer à la sécurité pour gagner du temps. Mieux vaut perdre quelques minutes que de risquer sa vie inutilement. » Nicolas Hojac est conscient du risque résiduel inhérent à sa démarche, en dépit de toute la préparation et l’expérience. Progresser rapidement et de manière aussi concentrée pendant plus de 13 heures dans des terrains alpins de haute altitude sans perdre le focus est tout l’enjeu de l’alpinisme de vitesse.

Nico et Adrian sont très heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée. © Carlos Blanchard, Mammut Sports Group AG

« Le premier passage depuis Grindelwald était difficile, nous avons traversé la forêt à tâtons, quasiment dans l’obscurité. En haut de la crête, j’ai retrouvé ma zone de confort, l’alpin. »

Au lever du soleil, les deux alpinistes avaient déjà atteint le sommet de l’Eiger et parcouru près de 3 000 mètres d’altitude. La chasse aux records s’est déroulée comme prévu, même si le manque de sommeil et les efforts des dernières heures se sont fait sentir vers la fin du trajet.

À 14 h 08, les alpinistes sont arrivés à la station de car postal de Stechelberg – l’arrivée de leur circuit. Il leur aura fallu 13 heures, 8 minutes et 49 secondes pour parcourir les 30,46 kilomètres de l’épreuve, avec 4 780 mètres de dénivelé. Ils ont amélioré de 3 heures et 2 minutes le précédent record d’Ueli Steck.

« Il s’est passé tellement de choses en si peu de temps. Le corps a besoin de 3 à 4 jours pour s’en remettre. Ce n’est qu’ensuite que la tête peut commencer à vraiment assimiler tout ce qui s’est passé. » Nicolas Hojac

D’une expédition à l’autre…

La vie de Nicolas Hojac est palpitante : prochaine étape, l’Inde, où il se rendra le 6 septembre avec trois collègues suisses pour un projet à Shivling (6 543 mètres).