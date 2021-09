Noam Yaron à la conquête du Château de Gruyère.

Noam Yaron a 24 ans et vit à Morges, au bord du Lac Léman. Plus jeune, il fait du judo, mais son corps est affecté par les chutes et il arrête les arts martiaux sur avis médical. Son médecin lui conseille l’aviron ou la natation. « J’étais un peu en surpoids quand j’étais petit, et j’avais du mal à me montrer sans t-shirt quand j’avais 8 ans », se souvient Noam Yaron. Il choisit néanmoins la natation. Mais pendant longtemps, les bons résultats se font attendre malgré tout l’entraînement. L’entraîneur pense que cela ne sert à rien – ce qui pique Noam dans son ambition : « Un jour, je serai champion suisse ! » promet-il devant tous ses coéquipiers.

