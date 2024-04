Voici le nouveau bâteau d'Alinghi Red Bull Racing !

Une campagne de la Coupe de l'America est comme une montre suisse pleine de pièces mobiles distinctes et précisément réglées qui constituent la somme du tout. Et en cette journée ensoleillée à Port Vell de Barcelone, chacune de ces différentes parties s'est réunie pour marquer ce jalon spécial : le lancement du bateau de la terre à l'eau.

Pour Alinghi Red Bull Racing, c'était une journée marquée par la fierté collective et le travail d'équipe, un moment pour célébrer l'introduction de BoatOne avec son baptême officiel. Les honneurs spéciaux ont été rendus par Chiara Bertarelli, qui a brisé la bouteille de champagne sur l'étrave. Ernesto Bertarelli, fondateur d'Alinghi et membre du conseil d'administration d'Alinghi Red Bull Racing, était également présent pour l'occasion.

L'AC75 a ensuite été grutée dans la mer pour son premier contact avec l'eau et quelques vérifications initiales des systèmes.

Le concepteur principal du bateau, Marcelino Botin, qui a construit de nombreux yachts de course de classe mondiale au cours de sa carrière, a souligné le soutien complet nécessaire pour en arriver là.

