Mais qui es-tu, Nyck de Vries ?

Car s'il a parfois tardé à dévoiler son jeu, Nyck de Vries a, cette saison, saisi les opportunités qui se sont présentées à lui. Profitant d'une nouvelle règle imposant aux écuries de faire rouler des pilotes inexpérimentés « n'ayant pas participé à plus de deux courses des Championnats du Monde de Formule 1 » en EL1, le champion du monde de Formule E devient, dès lors, très courtisé dans le paddock et roule successivement pour Williams, Mercedes et Aston Martin. Mieux encore : en septembre, il est appelé pour remplacer Alexander Albon, atteint d'une appendicite au

. Passant en Q2 et surclassant son coéquipier Nicholas Latifi, il profite de la cascade de pénalités infligées à ses concurrents pour partir de la huitième position sur la grille. Le dimanche, il termine 9e grâce à une gestion méthodique des gommes et quelques dépassements spectaculaires. Élu « pilote du jour », Nyck de Vries marque, ce jour-là, de précieux points dans la course à l'obtention d'un baquet, alors que le contexte semble plus ouvert qu'en 2019. Dans les médias, on l'annonce chez Williams, Alpine ou AlphaTauri.