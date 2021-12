Les Quatre Mousquetaires se tirent la bourre

Pour les deux jeunes talents du ski suisse, il est alors «inimaginable» de penser un jour quitter l’équipe de Suisse pour créer une structure privée à l’image de celles d’un

, d’un Henrik Kristoffersen ou comme le faisait

. «Je ne souhaiterais pas me retrouver autour de la table avec trois entraîneurs et un serviceman à parler uniquement de ski, lance Marco Odermatt. Nous avons une superbe équipe au sein de laquelle on rigole et on skie plutôt bien. Alors pourquoi changer?»