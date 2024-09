ÖKK Bike Revolution: Une première en Gruyère

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

La nouvelle étape de la ÖKK Bike Revolution pourrait difficilement être plus pittoresque : La Gruyère est une magnifique petite ville médiévale située sur une colline au-dessus de la Sarine et du lac de la Gruyère. Un château du 13ème siècle entouré des anciens murs de la forteresse, un centre-ville sans circulation et bien sûr du fromage et du chocolat...

