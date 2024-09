ÖKK Bike Revolution Huttwil : Grosse bagarre pour la finale

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

ÖKK Bike Revolution La dernière course de mountainbike cross-country se déroule une fois de plus dans la petite ville suisse de Huttwil.

Je suis encore une fois super motivé pour Huttwil. Les championnats du monde ont déjà été un coup de frein, mais je me sens de mieux en mieux. Je veux faire une bonne course et j'essaie de toute façon de gagner. Ce sera en tout cas passionnant au classement général...

) et l'année dernière, il a également remporté la course. Et Huttwil sera probablement à nouveau le théâtre d'une bataille pour le classement général chez les hommes. Chez les femmes, personne ne peut enlever le triple titre à Alessandra Keller depuis Gruyère...

Du 13 au 15 septembre, le triangle Haute-Argovie, Emmental et arrière-pays lucernois accueillera la cinquième et donc dernière course de l'ÖKK Bike Revolution 2024. Huttwil est spéciale : c'est la patrie de Mathias Flückiger (vainqueur de la