, le Français confirme sa place de leader au général. Pourtant, le pilote Toyota partait en mauvaise position en début de rallye, contraint une nouvelle fois d’ouvrir la piste en sa qualité de pilote menant le classement général. Mais après une solide journée de vendredi au terme de laquelle il terminait à une belle troisième place, le Français profitait des erreurs de ses adversaires (voir plus bas) pour prendre la première place samedi et gérer son avance dimanche.

) et les deux points acquis lors de la Power Stage permettent au Français de consolider sa place de leader au général avec désormais 11 points d’avance sur son coéquipier Elfyn Evans et 29 points de mieux que Thierry Neuville. "Ça a été un week-end incroyable" réagissait le septuple champion du monde à l’arrivée. " On a fait du bon boulot pendant notre test, la voiture fonctionnait beaucoup mieux qu'au Portugal. On a fait une super journée vendredi, et hier on a même réussi à passer en tête. C'est très bon pour le championnat. Merci à l'équipe !"