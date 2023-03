ÖKK BIKE REVOLUTION : TOUT SUR LE SPECTACLE CYCLISTE SUISSE

Les meilleurs des meilleurs, la crème de la crème du vélo - et toi. Pour la deuxième année consécutive, la ÖKK BIKE REVOLUTION réunit le sport de haut niveau et le sport de masse comme aucun autre événement cycliste : outre les courses UCI avec des stars allant de Lars Forster à Laura Stigger, il y a des courses fun et attractives, 3 (!) formats pour les junior et un énorme programme par dessus. En 2023, la ÖKK Bike Revolution fera halte dans cinq destinations à la fois - du City-Event de Coire a l'événement en montagne de Davos.

Quelles sont les stars présentes, quelles sont les nouveautés et à quoi ressemble le programme ? Voici toutes les informations :

01 Qu'est-ce que la ÖKK BIKE REVOLUTION ?

Une série de courses qui ne célèbre pas seulement le sport de haut niveau, mais aussi l'ensemble de la communauté cycliste. Ici, l'élite se mêle aux sportifs de loisirs, les grands aux petits, les bizuths aux bizuths, les riders UCI aux passionnés de vélo. Il s'agit de célébrer ensemble le sport cycliste sous toutes ses facettes et d'encourager la relève.

La nouvelle série de vélos pour les sportifs amateurs et professionnels © BIKE ÖKK REVOLUTION

Une préoccupation qui anime depuis longtemps l'équipe fondatrice, en particulier l'initiateur principal Ralph Näf - ancien champion d'Europe et du monde de marathon, aujourd'hui manager de l'équipe Thömus maxon (pour laquelle Lars Forster prendra également le départ en 2023). Le concept de la ÖKK BIKE REVOLUTION a été élaboré en collaboration avec Nino Schurter.

02 Quand et où le ÖKK BIKE REVOLUTION a-t-elle lieu ?

Nouveauté cette saison : toutes les courses seront retransmises en livestream sur Redbull.TV !

24-26 mars : Tamaro - prélude méditerranéen au Tessin

05-07 mai : Coire - l'événement unique en vill e

26-28 mai : Engelberg - un énorme festival de VTT à la Pentecôte

07-09 juillet : Davos - le spectacle des singletrails

01-03 septembre : Huttwil - la grande finale

03 Qui participe ?

A Tamaro, Lars Forster sera au départ en tant que "défenseur du titre" - en 2022, il a remporté la course finale de la Bike Revolution devant Nino Schurter et Andri Frischknecht. Seront également de la partie Mathias Flückiger et Vital Albin.

Lars Forster competes at Mont-Sainte-Anne © Bartek Wolinski / Red Bull Content Pool

La gagnante de l'année dernière chez les dames, Alessandra Keller, sera également présente à Tamaro, tout comme Sina Frei et la skieuse d'Ötztal Laura Stigger.

A Coire, d'autres athlètes internationaux rejoindront l'équipe : outre Lars Forster et Nino Schurter, le Chilien Martin Vidaurre est inscrit, les Français Titouan Caroud, Jordan Sarrou, Victor Koretzky ainsi que Christopher Blevins des Etats-Unis. Chez les femmes, Kate Courtney et Haley Batten viendront des Etats-Unis, mais Laura Stigger, Alessandra Keller et Sina Frei seront bien sûr aussi au départ.

04 Qu'est-ce qui est proposé ?

Course d'élite : Des courses de cross-country se dérouleront sur les cinq stations - avec le prix le plus élevé de tout le sport VTT. Le samedi, ce sont les amateurs qui prennent le départ, le dimanche ce sont d'abord les juniors hommes et femmes, puis les élites hommes et femmes.

Bike Expo : avec des vélos d'essai et les derniers produits de bike, des ateliers et des discussions de spécialistes ainsi qu'un programme varié incluant de la nourriture et des boissons de fournisseurs locaux .

Gusto Rides : de différents niveaux pour les cyclistes confirmés comme pour ceux qui préfèrent une approche plus tranquille, pour les débutants et les familles comme pour les amateurs d'E-TB.

La course des Kids : La relève peut se défouler dans trois sous-disciplines à la fois : le parcours d'adresse TALENTS SKILLS, une courte course XCO et le Pump Track.

Les courses Fun : Les vététistes plus ambitieux peuvent se mesurer aux parcours des professionnels dans les catégories Fun.

