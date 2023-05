ÖKK Bike Revolution Coire : le test ultime pour le début de la saison !

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

Coire, la capitale des Grisons et la porte d'entrée du Bike Kingdom. Une ville qui compte plus de 130 restaurants (le réseau de bistrots le plus dense de Suisse !), une zone urbaine qui s'étend jusqu'à 2 805 mètres d'altitude, 40 000 habitants (dont Vital Albin et Nino Schurter font partie) et un week-end VTT de tous les superlatifs du 05 au 07 mai.