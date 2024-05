ÖKK BIKE REVOLUTION : Des duels sur la ligne d'arrivée à Coire

La course a été cool et s'est déroulée tiptop. Lars Forster

01 FEMMES

La situation de départ

L'athlète de l'Ötztal Laura Stigger a dû annuler sa participation à la dernière minute, car elle était très affectée par son allergie au pollen. En revanche, Alessandra Keller s'est montrée très motivée (bien qu'un peu fatiguée par le début de la Coupe du monde au Brésil et la charge d'entraînement élevée).

Quant à Pauline Ferrand-Prévot, elle a fait l'impasse sur les courses sud-américaines pour économiser ses forces - son attention se porte cette saison sur Paris. Elle a déjà participé deux fois aux Jeux, mais elle n'a jamais pu remporter de médaille. Pour celle qui porte le maillot de championne du monde, Coire était donc un spot important pour acquérir de l'expérience en course et pour tester où elle se situe. Et elle l'a fait de manière impressionnante...

La course

A travers les ruelles étroites de la vieille ville, la longue montée avec la rampe, la descente sur le trail étroit - pendant longtemps, un paquet de cinq dames a pris les devants : Outre PFP et Alessandra, il y avait Seraina Leugger, Sina Frei et la GOAT de la montagne thurgovienne Steffi Häberlin. Mais ensuite, il s'est avéré que Pauline, en tant que tacticienne expérimentée, avait suffisamment observé ses jambes - et celles de ses concurrentes - pendant les quatre premiers tours pour passer à l'attaque.

La Française a attaqué à mi-course, s'est rapidement détachée et a réussi à gagner une petite demi-minute en seulement un tour. Supérieure et sans danger, elle avait plus d'une minute d'avance à l'arrivée.

Victoire de Pauline Ferrand-Prévot © ÖKK Bike Revolution

Mais derrière elle, les choses se sont vraiment emballées. Dans la bataille pour la deuxième place, la Bâloise Seraina Leugger (qui fait partie du BiXS Performance Team depuis 2023) s'est glissée derrière Alessandra et l'a même dépassée dans le dernier tour. Le duel s'est étiré jusqu'à la ligne d'arrivée, où Alessandra - vainqueur du classement général ÖKK Bike Revolution en 2023 - a finalement réussi à remporter l'arrivée.

Seraina a laissé le Brésil de côté et a gagné sa première course UCI à Lostorf, ce qui l'a visiblement beaucoup motivée. Alessandra, en revanche, a encore le voyage en Amérique du Sud dans les os, même si ses jambes ne l'ont pas abandonnée au sprint. D'ailleurs, l'ami d'Alessandra, l'ancien cycliste professionnel Nicolas Fischer, était présent sur le parcours en tant que caméraman - et a également guidé les Gusto Rides, qui font partie intégrante de chaque ÖKK Bike Revolution et auxquelles chacun peut participer.

ÖKK Bike Revolution 2024: Finale femmes – Coire Le tracé traverse la ville de Coire, la plus ancienne ville de Suisse et la ville natale de Nino Schurter.

02 HOMMES

La situation de départ

Contrairement à la liste de départ chez les femmes, chez les hommes, tous les favoris se trouvaient dans la première ligne. Parmi eux, les matadors locaux Nino Schurter et Vital Albin, qui a pris une semaine complète de congé après le Brésil. Il est peut-être un peu surentraîné.

Mathias Flückiger et bien sûr le vainqueur du classement général de l'ÖKK Bike Revolution de l'année dernière , Lars Forster , seront également de la partie. Luca Schätti s'est entraîné deux fois avec Lars cette semaine. Il a terminé dans le top 20 de sa deuxième coupe du monde Elite à Araxa au Brésil, et ce malgré une maladie virale la semaine précédente.

La course

Ce devait être une course extrêmement rapide chez les hommes à Coire. Luca Schätti (Bike Team Solothurn) a surpris tout le monde en attaquant dès le premier tour et en prenant de l'avance sur Nino Schurter. Au quatrième tour, Lars Forster a accéléré le rythme du groupe de poursuivants, contrairement à Mathias Flückiger qui a dû se laisser distancer. A la place de Lars dans le duo de poursuivants : l'uranais Fabio Püntener, qui court également pour le Bike Team Solothurn.

Lars Forster und Luca Schätti © ÖKK Bike Revolution

Puis Schurter a soudainement crevé au tour 5 - Schätti l'a dépassé, suivi 25 secondes plus tard par Forster et Püntener. Le matador local a même dû pousser dans la montée vers la zone Tech Feed. Il a perdu énormément de temps, en a rattrapé énormément et a fini huitième. Vital Albin - qui, comme Schurter, est originaire du Val Lumnezia et vit comme lui à Coire - a manqué d'air après un départ fulgurant. Tout comme Mathias Flückiger - il est possible qu'il ait trop fait la fête la veille au mariage du champion de cyclo-cross Timon Rüegg...

Luca Schätti, 23 ans, est parti seul en tête et a effectivement réussi à creuser l'écart avec ses poursuivants - mais seulement temporairement. Le grand Püntener a laissé Lars faire le travail de leader jusqu'à ce qu'il creuse l'écart au septième des neuf tours et garde un œil sur la roue arrière de Schätti.

Dans l'avant-dernier tour, un duel s'est engagé entre le vétéran et le jeune coureur. Forster en tête, puis soudain une nouvelle attaque de Schätti dans la longue montée et la nouvelle remonté de Forster. Pendant que le jeune Schätti regardait autour de lui, Forster a pris de l'avance et s'est lancé dans la descente à travers la vieille ville de Coire - et a remporté le sprint final.

Lars se prépare pour une course d'entraînement sur le Buchberg. © JB Liautard La semaine prochaine, il y a encore le championnat d'Europe en Roumanie puis Nove Mesto. Ma forme est de nouveau en hausse et cela me fait du bien mentalement aussi. J'attends avec impatience les courses à venir. Lars Forster

ÖKK Bike Revolution 2024: Finale hommes – Coire La course de cross-country commence et se termine dans le centre de la ville historique de Coire et propose quelques trails exigeants.