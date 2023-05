ÖKK BIKE REVOLUTION : Cérémonie de couronnement à Coire

Coire était aujourd'hui la Mecque du VTT en Suisse. Beaucoup de spectateurs, une excellente ambiance - notre cabine de commentateurs a bien tremblé. Et pour couronner le tout, le temps était superbe et les trails séchés par un vent assez fort.

Très, très rapide dès le début. A partir du deuxième tour, la superstar Tom Pidcock a vraiment accéléré et a fait exploser le peloton. C'est un coureur de montagne, le parcours lui convenait donc - et il connaît bien l'asphalte grâce à ses pneus étroits... Mais il a aussi dû payer pour son coup d'accélérateur. Au fil des tours, il s'est retrouvé tantôt devant, tantôt derrière, comme un yoyo. Mathias Flückiger s'est également montré très fort mais, comme sa collègue Alessandra Keller chez les dames, il a chuté. Il s'est ensuite propulsé à nouveau dans la roue de Pidcock au 7ème tour grâce à une performance brutale. L'ensemble de l'équipe Thömus maxon s'est montrée très forte tout au long du week-end, y compris le héros local Vital Albin, 5e, et Lars Forster, 9e, qui a également mené entre-temps.

Le tracé traverse la ville de Coire, la plus ancienne ville de Suisse et la ville natale de Nino Schurter.