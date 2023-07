Batailles enflammés à Davos : C'était la 4e étape de la ÖKK Bike Revolution

J'avais dit en début de saison qu'il était fort possible que Lars redémarre dans son nouvel environnement. Mais ses performances actuelles sont vraiment super impressionnantes. Nathalie Schneitter

Davos - mondaine, mondialement connue et super chaude. A l'étape 4 sur 5 de la ÖKK Bike Revolution, les températures ont frôlé les 30°C. Les spectateurs n'avaient pas besoin de se réchauffer davantage, mais ils l'ont fait bruyamment. Et ce d'autant plus que la Bike Revolution était une fois de plus conçue de manière à accueillir les spectateurs et qu'elle traversait directement le village.

Et il fallait s'attendre à des batailles enflammées sur le parcours. L'un des co-initiateurs de la série de courses, le grand favori : Nino Schurter. L'autre, Ralph Näf, chef d'équipe des grands adversaires, Lars Forster et Vital Albin, Les deux coureurs de Thömus maxon se sont montrés ambitieux : Vital, actuellement leader de la série, voulait défendre sa position et Lars est en pleine ascension. Quant à sa coéquipière Alessandra Keller ? L'experte Red Bull Nathalie Schneitter passe en revue les courses.

Les dames : Qui résiste à la chaleur ?

Course Elite femmes - Davos Cette étape de la Bike Revolution exige beaucoup des coureuses. Sina Frei défendra-t-elle sa position de leader ?

Sur le parcours physiquement difficile, avec une montée raide et une longue descente, la poussière s'est accumulée sous la chaleur sèche. Sina Frei (Specialized Factory Racing Team) a pris le départ en tant que leader du classement général de la série, Alessandra étant sa poursuivante. Et toutes deux, avec Nicole Koller (GHOST Factory Racing Team), ont déterminé la course dès le début. Mais Alessandra a pris les devants et comptait déjà 22 secondes d'avance au troisième tour (sur 8), une minute à mi-parcours, deux minutes à l'avant-dernier tour... Et elle allait porter sa performance jusqu'à la ligne d'arrivée : 1:38 min à la fin, sa première victoire sur la ÖKK Bike Revolution !

A la deuxième place, Nicole Koller, qui revient en tête après une pause forcée due à une blessure à l'épaule. Sina Frei était satisfaite de sa 3e place, mais l'écart au classement général a fondu. La finale de l'ÖKK Bike Revolution du 3 septembre à Huttwil promet donc d'être méga-tendue, d'autant plus qu'un peloton de tête se dessine.

Les hommes : un duel de villages et un Forster plein d'ailes

Course Elite Hommes - Davos Vital Albin est actuellement en tête du Tour - mais Lars Forster veut prendre la tête à Davos.

Alessandra Keller a montré la voie pour l'équipe Thömus maxon, comment s'en sortent ses coéquipiers masculins ? Lars Forster semble avoir des ailes : Victoire en Coupe du monde à Leogang et vice-titre aux Championnats d'Europe et aux Championnats suisses. Son collègue d'équipe Vital Albin est en tête du classement général de l'ÖKK Bike Revolution. Mais il y en a un autre qui, comme Vital, vient du minuscule village de Tersnaus (30 habitants) dans le Val Lumnezia : Nino Schurter, qui a encore pulvérisé tout et tout le monde à Val di Sole en remportant sa 35ème Victoires en Coupe du monde .

Pas au départ : Mathias Flückiger, qui doit soigner son pouce fraîchement opéré (il s'était blessé à l'entraînement à Lenzerheide) pour les championnats du monde en Écosse. En revanche, grande surprise : son frère Lukas Flückiger, par ailleurs manager de l'équipe BiXS Performance Race Team, a fêté un curieux retour - onze ans après son titre de vice-champion du monde, deux ans après sa retraite. Il a aujourd'hui 39 ans (Schurter n'est donc pas le plus âgé sur la ligne de départ cette fois-ci) et il a finalement terminé à une excellente dixième place.

Tactique d'équipe et 2 attaques

Mais en tête, les trois favoris et Joel Roth (l'un des protégés de Lukas Flückiger). Au deuxième tour, Lars a attaqué, comme il l'a raconté ensuite, sur les conseils de son entraîneur Ralph Näf :

J'ai un peu accéléré le rythme au deuxième tour, comme l'a dit Ralph. Le plan n'était pas de partir seul devant, mais je me suis rendu compte que j'étais assez rapide. Au troisième tour, ils se sont rapprochés une nouvelle fois et j'ai alors ralenti un peu pour attaquer une deuxième fois. J'ai alors creusé un écart que j'ai pu conserver. Mais j'ai beaucoup souffert. Lars Forster

Après que Lars ait effectué "par erreur" un deuxième tour extrêmement rapide (sur 9) et qu'il ait eu 15 secondes d'avance, il n'en avait plus que 6 au quatrième tour. On avait vraiment l'impression que le trio de poursuivants, composé de Vital, Nino et Joel Roth, allait les rejoindre. Puis, dès le tour suivant, l'écart sensationnel d'une demi-minute que Lars a réussi à maintenir jusqu'à l'arrivée.

Vital a terminé deuxième, défendant ainsi sa position de leader au classement général. Nino n'a pas pu suivre le rythme de son jeune collègue et a terminé troisième avec plus d'une minute de retard. Il reste néanmoins en "altitude" : Nino est actuellement en entraînement en altitude et n'a pas non plus passé la nuit avant la course à l'hôtel, mais à plus de 2.000 m dans un camping-car sur le col de la Flüela...