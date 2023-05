ÖKK Bike Revolution - La course coup de cœur d'Engelberg

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

Le parcours, spécialement aménagé pour l'occasion, se distinguait par deux montées exigeantes en termes de technique de conduite. Un passage clé en particulier était très difficile : la rampe ÖKK "Herzschlagrampe" - brutalement raide, glissante et parsemée de racines. Les conditions étaient certes au top avec du soleil et des températures chaudes, mais le sol de la forêt restait humide...

Le parcours, spécialement aménagé pour l'occasion, se distinguait par deux montées exigeantes en termes de technique de conduite. Un passage clé en particulier était très difficile : la rampe ÖKK "Herzschlagrampe" - brutalement raide, glissante et parsemée de racines. Les conditions étaient certes au top avec du soleil et des températures chaudes, mais le sol de la forêt restait humide...

Le parcours, spécialement aménagé pour l'occasion, se distinguait par deux montées exigeantes en termes de technique de conduite. Un passage clé en particulier était très difficile : la rampe ÖKK "Herzschlagrampe" - brutalement raide, glissante et parsemée de racines. Les conditions étaient certes au top avec du soleil et des températures chaudes, mais le sol de la forêt restait humide...

Sina a fait une course super propre, Alessandra n'a tout simplement pas trouvé son flow, comme elle l'a dit à l'arrivée. Peut-être s'est-elle mise trop de pression pour sa course presque à domicile. La troisième place est revenue à la surprise générale à Paula Gorycka, une Polonaise qui vit en Suisse. Seraina Leugger, en 4e position, progresse pas à pas et la cinquième est effectivement Ginia Caluori, 20 ans.

Sina a fait une course super propre, Alessandra n'a tout simplement pas trouvé son flow, comme elle l'a dit à l'arrivée. Peut-être s'est-elle mise trop de pression pour sa course presque à domicile. La troisième place est revenue à la surprise générale à Paula Gorycka, une Polonaise qui vit en Suisse. Seraina Leugger, en 4e position, progresse pas à pas et la cinquième est effectivement Ginia Caluori, 20 ans.

Sina a fait une course super propre, Alessandra n'a tout simplement pas trouvé son flow, comme elle l'a dit à l'arrivée. Peut-être s'est-elle mise trop de pression pour sa course presque à domicile. La troisième place est revenue à la surprise générale à Paula Gorycka, une Polonaise qui vit en Suisse. Seraina Leugger, en 4e position, progresse pas à pas et la cinquième est effectivement Ginia Caluori, 20 ans.

Un peu comme prévu, mais avec des rebondissements passionnants. Chez les hommes, les stars suisses étaient également au départ. L'un d'entre eux s'est désisté à la dernière minute : Mathias Flückiger a finalement décidé de s'entraîner en altitude afin d'être parfaitement préparé pour Lenzerheide et le championnat suisse (il est le tenant du titre). Dès le départ, on a assisté au trio de tête attendu avec Nino Schurter, Lars Forster et Vital Albin. Lars a dû abandonner après un bon départ.

Un peu comme prévu, mais avec des rebondissements passionnants. Chez les hommes, les stars suisses étaient également au départ. L'un d'entre eux s'est désisté à la dernière minute : Mathias Flückiger a finalement décidé de s'entraîner en altitude afin d'être parfaitement préparé pour Lenzerheide et le championnat suisse (il est le tenant du titre). Dès le départ, on a assisté au trio de tête attendu avec Nino Schurter, Lars Forster et Vital Albin. Lars a dû abandonner après un bon départ.

Un peu comme prévu, mais avec des rebondissements passionnants. Chez les hommes, les stars suisses étaient également au départ. L'un d'entre eux s'est désisté à la dernière minute : Mathias Flückiger a finalement décidé de s'entraîner en altitude afin d'être parfaitement préparé pour Lenzerheide et le championnat suisse (il est le tenant du titre). Dès le départ, on a assisté au trio de tête attendu avec Nino Schurter, Lars Forster et Vital Albin. Lars a dû abandonner après un bon départ.