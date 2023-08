Finale de l'ÖKK BIKE REVOLUTION : Bataille entre top-stars

Lars Forster Lars Forster est champion d’Europe, vainqueur de la coupe du monde et surtout du légendaire Absa Cape Epic Challenge, l’une des courses de VTT les plus exigeantes au monde.

ÖKK Bike Revolution La finale aura lieu dans la ville suisse de Huttwil. Avec un plateau international au départ, cette course MTB XCO offrira de l'action et du suspense du début à la fin.

a remporté la victoire en 2022 devant Nino Schurter et Andri Frischknecht - qui seront tous de retour en 2023. Et Lars pourrait bien remporter le titre général cette fois-ci...

L'année dernière, la finale de la BIKE REVOLUTION à Huttwil en Haute-Argovie - dans le triangle entre Berne, Lucerne et Soleure - a donné lieu à une bataille de boue de la crème de la crème grâce à une pluie incessante. La toute nouvelle championne du monde Pauline Ferrand Prevot a gagné devant Alessandra Keller et Sina Frei. Les deux Suissesses sont également sur la liste de départ pour cette année et se disputeront le classement général. Chez les hommes,

Forster vs. Schurter vs. Albin - Une décision très mince

, Vital Ablin et Schurter. Mais Nino, contrairement aux deux autres, n'a que trois résultats dans le classement - et il y a un résultat à biffer. Ce sont donc les quatre meilleurs résultats des cinq courses qui sont pris en compte. Si l'on prend actuellement les trois meilleurs résultats de Lars, Vital et Nino, ils se tiennent en 30 points....