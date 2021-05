One Life One Dance: Poppin'C

Concept 100% original et véritable défi technologique, One Life One Dance a été réalisé par Redha Medjellekh et conçu par les équipes de Polygon Soup. Ceux-ci nous révèlent les coulisses du projet : script, décors en 3D, mise en scène…un travail conséquent pour deux vidéos d’exception. Quant à Poppin’C et Stalamuerte , ils nous livrent leurs impressions sur la journée de tournage. Action !

Un décor 3D plus vrai que nature

Forcément, pour arriver à un résultat final aussi impressionnant, One Life One Dance a nécessité une certaine préparation en amont, comme le confirme Redha Medjellekh , chorégraphe et cinéaste à la tête de cette réalisation :

La chambre d'enfant de Poppin'C entièrement recréée © Little Shao

L’étape déterminante a été de bien connaître l’histoire personnelle des danseurs ainsi que les moments clés qui ont marqué leur vie. Redha Medjellekh, Director

« Il fallait savoir quand et surtout où ces instants se sont déroulés. Pour cela, on les a questionnés sur le sujet afin d’avoir un maximum d’informations. À partir de ces éléments, on a recherché via Google Images les endroits de référence afin de le recréer en 3D par la suite. »

Certains lieux, comme la chambre d’enfant de Poppin’C, n’existent plus aujourd’hui. Il a donc fallu interroger le danseur pour obtenir des détails matériels afin d’ imaginer la pièce sans preuve visuelle . Pour concevoir les huit endroits en question, Redha a fait appel à la société Polygon Soup (qu’on peut traduire au sens littéral du terme par Soupe aux Polygones, rien de culinaire là-dedans ceci dit.) Marilyn Kuentz, directrice des productions du studio, nous relate les étapes de conception :

« Nous avons eu un mois pour créer huit décors 3D à partir des images de référence et détails matériels, ce qui nous a permis de prendre le temps d’analyser avec Redha chaque univers, de faire des preview en vidéo pour les valider et de les affiner. Il y a aussi eu un travail de réinterprétation pour leur donner une dimension plus spectaculaire et dramatique pour la réalisation. Nous avons aussi défini l’ensemble des accessoires réels qui permettent une vraie intégration du danseur dans les décors immersifs. »

Ces créations visuelles ont été rendues possibles grâce au moteur Unreal Engine développé par Epic Games, également utilisé pour les besoins de la série « The Mandalorian », produite par Disney. « Cela nous permet de créer des univers 3D qui se transforment en temps réel, de finaliser l’éclairage et le point de vue caméra sur le Plateau virtuel avant le tournage. » poursuit Marilyn.

Un tournage spectaculaire et innovant

« Une fois la configuration terminée, le décor était prêt pour le jour de tournage. On a montré le résultat à Poppin’C et Stalamuerte lors de leur arrivée. Cela a été une belle surprise pour eux car on a réussi à transformer leurs souvenirs en quasi-réalité .

Poppin'C sur la scène virtuelle de Bercy © Little Shao

Par la suite, il fallait réfléchir à comment intégrer les danseurs au plateau. Quelques spots ont nécessité une certaine réflexion, comme la scène de Bercy (désormais Accor Arena). On avait pas forcément les moyens de reconstituer en 3D chaque personne dans le public donc on a dû jouer sur l’effet d’éclairage. » confie Redha.

Maintenant, place au cœur du projet : le tournage. Celui-ci a nécessité une organisation millimétrée pour boucler toutes les prises à la fin de la session :

+3

« On avait une journée de tournage et il fallait effectuer quatre sets par danseur, soit huit au total. Ajoutons à cela deux interviews plus les behind the scenes, donc c’était quand même le rush.

Pour Redha et son équipe, le défi principal résidait dans la compréhension de la technologie 3D :

« Quand la caméra bouge, les écrans derrière bougent aussi et de ce fait le danseur est vraiment intégré au décor. En conséquence on ne peut pas faire un plan en 360 ou en contre-plongée. Tout le challenge a donc été de se projeter de manière efficace au niveau de la réalisation. Je voulais de toute façon créer un effet « one shot », afin que les spectateurs aient cette impression de plan séquence au fur et à mesure que le décor défilait. Pendant le tournage l’objectif du steadicam était d’être proche du danseur, puis suffisamment loin pour apprécier sa danse, puis de revenir près de lui avant de faire la transition vers un nouveau lieu. »

Un projet unique en son genre

Le fondateur de Red Is Dancing a donc géré le timing plutôt serré que requiert ce genre de tournage, d’autant plus qu’il n’a pas pour habitude de tourner en studio :

« Il est vrai que de manière générale je préfère les extérieurs pour mettre en valeur la danse . Ma crainte a donc été que le résultat soit dépourvu de réalisme. Mais grâce au Plateau Virtuel, à l’équipe et au storytelling, on s’est tous senti à l’aise pour recréer ces moments de vie uniques. De plus, les figurants étaient pour la majorité des proches de Poppin’C et Stalamuerte donc cela collait davantage aux quotidien de chacun.

Ce projet est une réussite, les danseurs ont apprécié participer, et surtout ont validé la vidéo donc c’est le plus important pour moi. On a respecté leur histoire à la lettre. »

Stalamuerte devant le fond 3D virtuel © Little Shao 01 / 07

Un avis partagé par Marilyn :

« Toutes les composantes sont là pour raconter une belle histoire : un beau plateau virtuel, des décors 3D immersifs , des danseurs talentueux, une excellente direction.

On ne cherche pas à savoir si le décor est vrai ou pas, on se laisse porter par le récit et la danse qui nous offre une belle histoire, une histoire vraie. Je trouve le résultat très réussi. »

Même son de cloche du côté des principaux protagonistes :

Bonne ambiance sur le tournage © Little Shao

Ce que j’ai vraiment aimé dans ce tournage c’était de pouvoir revivre presque à l’identique ces quatre moments inoubliables de mon existence. C’était une expérience exceptionnelle car les images reproduites en 3D font remonter des émotions, et cela se voit directement dans ma façon de danser. Poppin'C

Un plateau virtuel, mais de réels sourires © Little Shao

J’ai kiffé bosser avec l’équipe honnêtement, c’était bon délire, surtout que j’avais mes potes avec moi. L’espace 3D qu’on avait à disposition était une dinguerie visuellement parlant ! Stalamuerte

Enfin, lorsqu’on lui demande pourquoi One Life One Dance est un projet si particulier, Redha esquisse :

« Ce projet a replongé les danseurs dans des moments passés, et leur a fait ressentir des émotions liées à leurs souvenirs. En post-production par exemple, tu peux ajouter un décor sur fond vert, mais le danseur ne ressentira jamais la même sensation qu’avec un plateau 3D. Cette technologie apporte véritablement une plus-value en matière de réalisation. Pour l’anecdote, concernant le set de la scène du Rivage de Stalamuerte, je n’étais pas fan de l’éclairage, et en un clic on a changé la position du soleil, pour en faire un coucher de soleil ! En parallèle de la technologie, l’essence même de One Life One Dance est unique en son genre : en tant que danseur, on a pas forcément l’occasion de raconter notre histoire , derrière chaque artiste se cache une trajectoire de vie , et avec ce projet, on a pu l’exprimer. »