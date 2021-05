One Life One Dance : La vie de Stalamuerte en 4 événements marquants

Dans la vie, certains instants restent gravés à jamais dans notre mémoire, et définissent ce que nous sommes. Et si l’avancée technologique pouvait nous permettre, le temps de quelques secondes, de revivre ces instants passés ? One Life One Dance , c’est quatre morceaux d’existence retranscrits à travers la danse.

One Life One Dance: Stalamuerte

Grâce à des décors ultra réalistes en 3D, Stalamuerte a pu redécouvrir les quatre moments qui l’ont changé à jamais et impacté sa trajectoire au sein du milieu de la danse. En complément de la vidéo réalisée par Redha Medjellekh , focus sur les moments inoubliables dans la vie de Stalamuerte .

1. Le lieu où il a commencé à s’entrainer

Chaque danseur se souvient parfaitement de l’endroit où il se trouvait lorsqu’il a amorcé quelques mouvements pour la première fois de sa vie. C’est le cas de Cédric :

« Le collège des Crosets , j’y étais un jour par semaine pour faire diverses activités hors cursus scolaire. C’est là-bas que tout a débuté en matière de danse. Après que mon grand frère m’ait montré le film « Breakin' 2 : Electric Boogaloo » , j’étais tellement émerveillé par ce que je venais de voir que j’ai de suite eu envie de reproduire les moves, et accessoirement embarquer tous mes potes dans la danse !

Fan de Tupac : Stalamuerte dans son enfance © privé

On avait cette technique qui consistait à scotcher un carton par terre puis on commençait à breaker dessus. À l’époque, l’autre activité qui me passionnait vraiment c’était le football, et juste à côté du collège se trouvait un terrain d’entrainement. Je garde beaucoup de bons moments relatifs à mon passage là-bas, autant pour la danse que le foot. »

2. Son premier show

Le passage du bitume à la scène est un moment particulier pour tout danseur, déjà parce que cela représente le fruit d’un entrainement intense, mais aussi car bon nombre de carrières débutent grâce à une apparition scénique remarquée :

Stala et son crew © Little Shao / Red Bull Content Pool

« Mon tout premier spectacle sur la scène du Rivage de Vevey a été déterminant pour moi car ce soir-là Mam’s Goku , était présent avec son crew et m’a repéré. Par la suite il m’a proposé de rejoindre son école K-unik où il donnait des cours de danse. À la base c’est une maison de quartier qui nous a fait confiance pour animer la soirée, avec mes potes on a pas hésité une seule seconde et on a mis la feu ! »

Pour finir, j’ajouterais que la connexion avec mon binôme Diablo il y’a 4 ans maintenant m’a permis d’accéder à un level supérieur, et cela s’est confirmé de par nos succès. Stalamuerte

3. Son coup de cœur pour Tokyo

Ayant emboité le pas aux États-Unis, berceau de la danse hip-hop, la capitale japonaise commence step by step à devenir l’un des centres névralgique de la pratique. C’est justement en terres nippones que Cédric a pu de nombreuses fois vagabonder :

« Tokyo est une ville qui m’inspire pour plein de raisons différentes : son architecture, l’humilité de ses habitants etc… Depuis mon premier séjour en 2017 j’ai été totalement matrixé par cet endroit, j’ai l’impression qu’ils sont déjà dans le futur là-bas, autant en matière de sapes que de musique.

En tout je m’y suis rendu 3 fois, la plupart du temps pour des workshops et des battles. C’est d’ailleurs la seule ville où je me verrais peut-être emménager un jour, même si je suis très attaché à la Suisse ! »

4. Jusqu’ici tout va bien

« C’est un show que j’ai donné en 2017 et qui a malheureusement été censuré. Par la suite je l’ai adapté en court métrage pour qu’il soit visible de tous. Son message est le suivant : quelles que soient nos origines, on a tous le même sang qui coule dans les veines. C’est important d’encourager les gens à ne pas se laisser faire si ils sont dénigrés par rapport à leur couleur de peau et victimes d’injustices. »

"Jusqu’ici tout va bien" © Little Shao / Red Bull Content Pool

La phrase « Jusqu’ici tout va bien » fait également office de leitmotiv pour Cédric dans la vie des tous les jours. Lorsqu’on évoque son évolution lors des 10 dernières années, celui-ci raconte :

« Typiquement, ces quatre moments de vie ont influencé ma danse ainsi que ma vision des choses : Aux collège des Crosets j’ai apprivoisé les mouvements de break, à la scène du Rivage j’ai perfectionné mes skills, à Tokyo j’ai transmis mon savoir via des ateliers et pour la performance « Jusqu’ici tout va bien », j’ai transmis un message important aux spectateurs via mon art. Cette continuité est due à ma passion pour la danse. Ce que je vis au quotidien, je l’exprime lorsque je bouge tout simplement. »

« Pour répondre plus en détail à la question, c’est lorsque que je me suis lancé pleinement dans le hip-hop, soit 12 ans en arrière, que j’ai commencé à rapidement progresser. Mes premiers battles, voyages et workshops à l’étranger mon également permis d’accroitre mes connaissances. Pour finir, j’ajouterais que la connexion avec mon binôme Diablo il y’a 4 ans maintenant m’a permis d’accéder à un level supérieur, et cela s’est confirmé de par nos succès. »