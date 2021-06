Le Onze FIFA 21 de ceux qui jouent gros à l’Euro

Après la déroute allemande lors de la dernière

, Joachim Löw a tapé du poing sur la table et a mis dehors plusieurs cadres qui l’avaient emmené sur le toit du monde en 2014. Parmi eux, on comptait le Bavarois Müller qui traversait un désert, ce qui tombait plutôt bien. Malheureusement pour Low, sa sélection a fait du surplace (pour ne pas dire poliment de la marche arrière) et Müller a signé deux saisons stratosphériques avec le Bayern, revenant au top de sa forme. Beaucoup ont donc appelé au retour des vieux exclus, Hummels et Müller en tête, comme l’avait fait la France en 2006 avec Zidane et Thuram. Löw a cédé, les deux champions du monde sont de retour. Mieux que ça pour Müller, il devrait avoir les clés du jeu offensif de la Mannschaft et retrouver ses copains du Bayern (Kimmich, Goretzka, Sané et Gnabry) pour former une charge terrifiante. Müller joue gros lors de cet Euro qui pourrait être ce que les Allemands retiendront le plus de lui, malgré l’immense carrière qu’il a déjà réalisé. Le Bavarois est un des joueurs les plus sous-côtés de ces dernières décennies. Son talent, son influence sur le jeu, sont trop souvent ignorés. On préfère pointer du doigt son manque de style et ses buts de raccroc. Ses détracteurs vont se régaler s’il passe à côté de la compétition.