Ton talent : l’art de raconter des histoires

Tu as probablement vécu ce genre de moment où tu es chez toi sur ton sofa, dans ta voiture, au travail au bureau et la radio est allumée. Et puis tu entends cette chanson que tu as toujours trouvée tellement bonne. Qui te remplit de joie, t’incite à la réflexion ou bien te donne envie de te lâcher complètement et de te mettre à danser. Tu montes le son et savoure ces 2 ou 3 minutes avec « ta chanson ». Les musiciens possèdent ce talent bien à eux qui consiste à nous raconter leurs histoires en fusionnant mélodies, paroles, refrains et émotions.