Les voix dans Overwatch 2 !

La combattante indienne Satya Vaswanialias, surnommée Symmetra, est doublée par Anjali Bhimani . Auparavant, on a pu la voir dans divers films, ainsi que dans des séries télévisées telles que Lie to Me, ou Modern Family, dans le rôle de Nina Patel. Si vous jouez à Overwatch en français, c’est la voix de Tulika Srivastava que vous entendez.