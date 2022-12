5 éléments de l’histoire du padel à découvrir

Le padel tennis est toujours en plein essor ! Ce sport relativement nouveau a explosé ces dernières années, en particulier auprès des amateurs, et sa popularité ne cesse de croître dans le monde entier. En l’espace de quelques années, le nombre de joueurs et de courts de padel est allé croissant. Pour jouer au padel, il vous suffit d’un court, d’une raquette spécifique au padel, d’une balle et d’une bonne paire de chaussures. Mais avant que vous ne vous aventuriez sur le court, voici les faits les plus marquants de l’histoire de ce sport.

01 Le nom

Le nom « padel » vient du mot anglais « paddle » qui signifie « raquette ».

Juan Lebrón - le roi du padel © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

02 Les origines

Ce sport est né en 1969 à Acapulco (Mexique). L’homme d’affaires mexicain Enrique Corcuera , grand fan de tennis, s’est essayé au « paddle tennis » lors d’un de ses voyages aux USA -- un sport inspiré du tennis, sur un terrain plus petit et avec un filet plus bas, où la raquette était remplacée par une sorte de batte plate en bois. Sur la base de ce concept, le Mexicain a décidé d’ajouter un deuxième mur à la façade de sa maison de Las Brisas, d’installer un filet au centre du terrain (20x10 mètres) et de l’entourer de murs. Il a pu ainsi à la fois empêcher la végétation d’envahir le court et éviter aux balles de rebondir sur le terrain voisin. « En testant différentes balles, ils ont constaté que la balle de tennis était la meilleure. Son rebond sur les murs rendait le jeu plus amusant et plus dynamique », explique Omar Villavicencio, président de la fédération mexicaine de padel tennis (FEMEXPADEL).

Personne n’imaginait alors que ce concept improvisé donnerait naissance à un sport inédit apprécié dans le monde entier.

Ale Galán démontre ses réflexes © Jaime de Diego / Red Bull Content Pool

03 À la conquête de l’Espagne.

C’est aussi grâce à Enrique Corcuera, qui invitait régulièrement ses amis de la noblesse à venir jouer avec lui sur son court de Las Brisas en été, que ce sport a gagné l’Espagne. Son ami, le prince Alfonso de Hohenlohe-Langenburg , fondateur du célèbre club de Marbella, fut une figure déterminante de cette expansion. En effet, c’est lui qui a introduit ce sport en Espagne et a fait construire deux courts de padel dans son hôtel-club sur la Costa del Sol en 1974. Ce furent les deux premiers courts de padel en Espagne. À la différence du court de Corcuera à Las Brisas, ils n’avaient pas de murs latéraux, mais étaient entourés d’une clôture.

Entre 1980 et 1990, ces mêmes courts du Marbella Club ont accueilli les célèbres tournois Pro-Am sponsorisés par Smith & Smith de Las Arenas (dans la province espagnole de Biscaye). Smith & Smith appartenait alors à celui qui allait devenir le premier président de la Fédération internationale de Padel en 1991 : Julio Alegría Artiach -- une des figures majeures de l’histoire de ce sport. Il a notamment fixé les règles internationales du padel.

En manifestant leur intérêt pour le padel, des personnalités influentes du monde politique, économique et des médias ont contribué, dans les années 1990, à une véritable envolée de ce sport en Espagne. Ce fut sans conteste une phase déterminante du développement du padel dans ce pays. Des joueurs de tennis de légende comme Manolo Santana ont alors été captivés par ce succès fulgurant. La star de tennis a commencé à jouer au padel et à organiser des tournois sur la Costa del Sol. Il est ainsi devenu l’un des plus grands supporters de ce sport en Espagne. Plusieurs clubs ont été ensuite créés, disposant chacun de leurs propres courts.

Ale Galán et Juan Lebrón © Javi Mata

04 Exportation mondiale et reconnaissance internationale

En 1975, constatant le succès du padel tennis de ses propres yeux, Julio Menditengui, un ami argentin d’Alfonso de Hohenlohe, décida de faire découvrir ce nouveau sport à son pays. Le padel a ensuite connu une popularité sans précédent en Argentine, où il est devenu le deuxième sport le plus populaire. Hoarcio Álvarez Clementi , Cacho Nicastro et Diógenes de Urquiza sont autant de héros nationaux qui ont largement contribué à ce boom spectaculaire. De passage en Espagne, de nombreux joueurs de polo argentins ont découvert le padel tennis à Marbella pour la première fois et sont devenus, à leur retour en Argentine, les ambassadeurs de ce « nouveau sport à la fois simple et ludique ».

L’Association argentine de padel (APA) a vu le jour en 1988 sous la direction d’ Oscar « Cacho » Nicastro Nicastro , qui en tant que président voulait promouvoir ce sport au niveau international. L’organisation de la première rencontre sportive entre l’Espagne et l’Argentine fut un autre temps fort de l’histoire du padel international.

Le padel est devenu de plus en plus populaire en Argentine, mais aussi dans d’autres pays du continent américain, comme le Brésil, l’Uruguay, le Chili et le Paraguay. En Europe, on a pu observer ce même phénomène et le padel s’est rapidement imposé dans des pays comme la Suède, l’Angleterre, la France et l’Allemagne.

En 1993, le padel tennis a été officiellement reconnu comme discipline sportive. Un an plus tard, les statuts de la Fédération espagnole de padel ont été approuvés et inscrits au registre des fédérations sportives du Conseil supérieur des sports.