Les meilleurs joueurs de padel de tous les temps

Juan Lebrón Chincoa A padel star from Spain, Juan Lebrón Chincoa has won numerous high profile tournaments and is regularly among the sport’s top-ranked players.

Le padel est l’un des sports qui a connu la plus forte croissance ces dernières années - un essor qui a vu des terrains et des clubs pousser comme des champignons un peu partout dans le monde. Son apprentissage facile, sa progression rapide et sa dynamique unique ont permis à ce jeu de devenir incroyablement populaire en très peu de temps — en particulier parmi les groupes d’amis qui aiment partager de bons moments de sports.

