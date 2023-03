Ce que vous devez savoir avant d’acheter vos nouvelles chaussures de padel.

Ce qui compte le plus, comme dans presque tous les sports, est d’avoir les chaussures adéquates aux pieds. Il est en effet déterminant de choisir une paire de qualité et pas seulement esthétique. En effet, les chaussures sont la clé d’une bonne performance et permettent de prévenir les blessures. Le choix est vaste, car les chaussures de padel se déclinent, elles aussi, en des centaines de modèles. Il existe différents types de semelles, différents matériaux et bien sûr également de nombreuses technologies. Aujourd’hui, presque toutes les marques de sport connues proposent des chaussures de padel dans leur collection. Il ne vous reste plus qu’à choisir : souhaitez-vous une marque propre au padel comme Bullpadel, des marques traditionnelles de sports de raquettes comme Head ou Wilson, ou tout simplement des marques comme Asics ou Adidas ?