Padel : 7 conseils pour bien débuter

La plupart des gens découvrent le padel grâce à des amis et les 10 premières minutes suffisent souvent pour tomber follement amoureux de ce sport à mi-chemin entre le tennis et le squash. Mais ceci n'a pas que des avantages, car il n’est pas rare que les connaissances de base nécessaires pour jouer correctement et sans fautes fassent défaut. C'est bien pourquoi nous sommes là : vous trouverez ici tout ce que vous devez savoir avant d’envoyer vos premières balles par-dessus le filet !

Juan Lebrón à Madrid © Gianfranco Tripodo / Red Bull Content Pool

01 Les parois

Les lignes et les parois autour du terrain sont souvent ce qui déroute le plus les débutants, et c’est tout à fait normal. Il faut un peu de temps pour s’habituer à ce que la balle puisse rebondir contre les parois et change soudain de direction. Que ce soit au tennis, au squash ou au padel, la technique de jeu et le comportement de la balle au rebond sont tout simplement très différents et nécessitent une adaptation.

02 Plus d'habileté que de force

Le renvoi de la balle le plus souvent possible par-dessus le filet, son bruit unique à la frappe, les rebonds rapides, les adversaires qui donnent comme vous tout ce qu’ils peuvent sur le terrain - voilà les nombreux charmes de ce jeu de balle populaire. Mais voici ce dont beaucoup ne se rendent pas compte : au padel, tout n’est pas affaire de force ou de puissance. Faire des efforts démesurés est même souvent source de problèmes et s’avère contre-productif. Smasher au bon moment est par exemple bien plus décisif. Bien sûr, certaines frappes exigent un maximum de force, mais ce n’est que rarement le cas. Ce qui compte surtout au début, c’est de sentir la balle et de la contrôler. Ce n’est qu’après que vous devrez vous concentrer sur la qualité et la force de vos coups.

Alejandro Galán © Jaime de Diego/Red Bull Content Pool

03 Jouer en équipe

Le padel est le sport idéal pour tous ceux qui aiment la compagnie. Pourquoi ? Parce qu'il se joue en double. Ce qui veut dire qu'on a toujours à côté de soi un partenaire qu'on peut rendre responsable des fautes 😉

Un bon conseil : choisissez un partenaire de double qui soit à peu près du même niveau que vous. Ainsi, vous vous entendrez mieux au niveau du jeu comme de la tactique. Sur le terrain, vous devriez coordonner vos actions autant que possible et bien couvrir les espaces près du filet, sans vous heurter, bien entendu, car le jeu doit avant tout rester un plaisir !

Juan Lebrón et Ale Galán - Vainqueurs © Jaime De Diego / Red Bull Content Pool

04 S'entraîner au service

Prenez le temps de bien vous entraîner à la technique du service. Le padel est un sport relativement facile à apprendre, ce qui signifie aussi que les joueurs prennent souvent le pli un peu trop rapidement et ne jugent pas nécessaire d’assimiler les bases. Pour améliorer votre service, entraînez-vous sans relâche. Ce qui compte le plus ici ? La précision. L'astuce consiste à lancer la balle à hauteur des épaules et à veiller à ce qu'elle se trouve devant le pied gauche avant de la frapper à hauteur des hanches, en faisant si possible en sorte qu’elle rebondisse aussi haut que possible pour que les adversaires aient encore plus de mal à lancer une contre-attaque. Après avoir servi, courez vers le filet pour vous trouver en bonne position d’attaque.

05 Jouer des deux côtés

Maintenant que nous vous avons révélé les choses le plus importantes à propos du déroulement du jeu et de la technique, vous devrez changer un peu de côté, c’est-à-dire jouer aussi bien du côté droit que du gauche. De cette façon, vous comprendrez mieux comment réagir dans les différentes situations. De plus, vous deviendrez un joueur plus complet et vous ferez automatiquement un meilleur partenaire.

Red Bull Padel Battle - Madrid © Óscar Carrascosa / Red Bull Content Pool

06 Impérativement s’échauffer

Nous le savons tous bien ! On est parfois tout simplement trop paresseux pour s’échauffer. Considérez néanmoins qu’un échauffement bien ciblé avant le match de padel peut décider de la victoire ou de la défaite, mais aussi des blessures que vous pouvez vous attirer ou non. Il faudrait donc absolument utiliser ces 5 ou 10 minutes avant le match pour s’échauffer les muscles et les articulations et faire monter le corps en température.

07 Choisir la bonne raquette

La plupart des experts s’accordent sur le fait que la bonne raquette peut être la clé du succès. Prenez donc le temps de faire votre choix et choisissez absolument une raquette qui corresponde à votre niveau et à votre style de jeu. Plus d'informations sur ce sujet ici .

Le choix de la raquette est complexe. Il dépend du poids de la personne et de sa façon de jouer. Il y a tellement de facteurs qui ont une énorme influence. J'attache une grande importante à une qualité excellente et à un matériel de haut niveau. Ale Galán