Padel vs pickleball vs tennis : quelles sont les différences?

C'est une question à laquelle chacun doit répondre pour lui-même. Chaque sport a ses propres atouts et avantages. Le tennis offre la tradition, les qualités athlétiques et l'excitation du défi individuel. Le pickleball apporte une accessibilité, une rapidité et un esprit de groupe inégalables. Le padel offre la nouveauté, le collectif et un style de jeu détendu qui plaît à beaucoup de personnes.