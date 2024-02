Comment bien débuter sur Palworld

Évidemment, jeu (en partie) tiré de Pokémon oblige, capturer et apprivoiser des Pals est une des boucles de gameplay les plus importantes du jeu. Mais au-delà du simple fait de vouloir avoir la collection la plus importante de l’île, additionner les Pals est crucial. En effet, contrairement au jeu de Nintendo, ils peuvent ici servir à beaucoup plus de choses que de simples combats (et déplacements). D’ailleurs, n'hésitez pas non plus à avoir plusieurs fois le même Pal, car vous recevrez un bonus d’expérience à chaque nouveau membre de la même « espèce » que vous apprivoisez, et ce jusqu’à avoir dix fois le même Pal. Si vous voulez gagner des niveaux rapidement, c’est une des stratégies les plus efficaces.