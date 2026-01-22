Parkour on Snow : Jason Paul vs. Streif

2 min Jason Paul turns the Streif into a parkour run Jason Paul court la Streif à pied. De la glace, de la vitesse, pas de seconde chance.

La Streif est un mythe, un défi et une expérience unique. Année après année, lors des courses du Hahnenkamm, elle oblige les meilleurs skieurs du monde à une précision absolue et c'est précisément ce qui a attiré la star du parkour Jason Paul dans ce défi unique. L'Allemand de 34 ans a fait de la piste de descente la plus spectaculaire du monde son spot particulier de parkour.

"On n'a une telle chance qu'une seule fois dans sa vie".

Pendant un an, Jason Paul a travaillé pour créer quelque chose d'unique sur la neige de Kitzbühel, quelque chose que tu n'as jamais vu sur la Streif. Parkour et neige, c'est une combinaison qui ne fonctionne pas du tout. Sauf si tu es un athlète hors-norme et que tu as le courage d'explorer de nouvelles voies et de repousser les limites du sport.

12 mois de préparation pour un défi unique qui te donne la chair de poule. La station Red Bull Energy et la ligne de départ, la Mausefalle, la pente raide comme un pic, l'emblématique Hausbergkante et l'air d'arrivée : des passages que tous les fans de ski connaissent par cœur. C'est là que se décide qui restera immortel lors des courses du Hahnenkamm, le chamois doré à la main. C'est précisément ces spots névralgiques de la Streif que l'icône du parkour Jason Paul a découvert à sa manière.

Mais cela serait encore trop facile à faire - c'est pourquoi il a sorti deux idées spéciales de son chapeau. Pourquoi "seulement" partir de la ligne de départ - quand tu peux appeler le pilote de Flying Bulls , Mirko Flaim, qui te donnera des ailes avec l'hélicoptère BO 105 et te permettra une entrée "up in the air" digne d'un film d'action au-dessus de la maison de départ.

Le pilote des Flying Bulls Mirko Flaim © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

Ou alors, tu peux rendre l'arête de la Hausberg encore plus difficile avec une cascade supplémentaire. Le skieur Sebi Mall a fourni la vitesse de base nécessaire pour dessiner dans l'air l'idée folle d'un tandem backflips au-dessus de la Hausbergkante. Ces pièces s'assemblent en une œuvre d'art totale époustouflante grâce au mastermind Jason Paul et un projet unique a été créé, qui combine le flow du parkour urbain et le mythe alpin. "Réaliser un projet de parkour sur la Streif a été un immense honneur", explique Jason Paul. "Une telle opportunité ne se présente qu'une fois dans la vie".

Parkour up in the air au-dessus de Kitzbühel © Little Shao / Red Bull Content Pool Depuis la station Red Bull Energy © Little Shao / Red Bull Content Pool

01 Une idée folle et du cinéma dans la tête

Jason Paul a considéré la Streif comme un spot de parkour délirant. © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool "La Streif a un charisme spécial et m'a immédiatement fasciné".

Panorama alpin au lieu d'une skyline urbaine, baskets au lieu des skis, neige et glace au lieu d'asphalte, piste de ski glacée et tribunes mobiles au lieu d'obstacles rigides en béton. Mais une chose reste la même : la Streif ne pardonne aucune erreur. L'impulsion initiale pour ce projet est venue exactement un an auparavant, lorsqu'il a assisté à la descente depuis la Mausefalle. "La Streif a un charisme spécial, l'ambiance de la course était extraordinaire et m'a immédiatement fasciné", se souvient Jason Paul. "Je me trouvais alors dans les tribunes de la Mausefalle et je me suis tout de suite dit : ça ressemble un peu à un spot de parkour. Puis tu regardes en haut de la maison de départ et tu vois ce rooftop - à ce moment-là, le cinéma de la tête a commencé. On réfléchit, on parle, et la vision devient soudain réalité".

La tribune de la légendaire souricière est devenue un "terrain de jeu" © Little Shao / Red Bull Content Pool

Pour Jason Paul, le projet est devenu un défi sans précédent, qui exigeait un contrôle physique et une force mentale maximum - et qui a renforcé son respect pour la Streif. "La Streif n'est pas un endroit où l'on peut faire des erreurs, que l'on soit descendeur ou athlète de parkour. Et c'est ce qui rend si spécial le fait de trouver une ligne ici avec le parkour", souligne-t-il. "Le respect était grand, on ressent aussi de la peur quand on regarde en bas de la maison de départ ce qui nous attend là-bas. L'art consiste à contrôler cette peur. C'est exactement ce que demande la Streif. Je savais que si je restais calme et que je faisais confiance à ma technique, je pourrais vaincre la légendaire piste de descente à ma manière".

Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool L'icône du freerunning Jason Paul s'attaque à la légendaire Streif © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool La course commence dans le style de James Bond © Little Shao/Red Bull Content Pool Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Little Shao / Red Bull Content Pool Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Parkour on Snow : Jason Paul, l'icône du freerunning © Little Shao / Red Bull Content Pool

02 Parkour sur un terrain inhabituel

La neige, la glace et les pentes extrêmes ont rendu chaque mouvement imprévisible. "Rien que le premier atterrissage à la maison de départ était l'un des plus grands défis", souligne Jason Paul. De plus, il n'était guère possible de se préparer spécifiquement à ces cascades uniques. Le natif de Francfort vit actuellement à Tokyo sans neige, sans glace.

Il aura fallu un an pour que la descente passe du papier à la piste © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool "Mindgames" à la Jason Paul : le virtuose du parkour avant le décollage © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

La préparation s'est donc principalement concentrée sur la planification, le repérage et l'analyse vidéo. Les angles d'atterrissage devaient être calculés théoriquement, les scénarios joués mentalement. Cette imprévisibilité était extraordinaire, même pour un athlète avec une expérience internationale. "Le seul truc que je pouvais vraiment entraîner était le swing en hélicoptère. Je me suis entraîné à la barre fixe dans un gymnase", raconte Jason Paul. "Tu peux planifier et calculer beaucoup de choses. Mais quand tu es ici à Kitzbühel, que tu es plongé dans cette atmosphère et que tu vis la Streif toi-même, c'est une autre paire de manches".

03 Cascade en hélicoptère et frissons de la Hausbergkante

C'est la seule partie de la course que Jason Paul a pu pratiquer © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool "C'était comme dans un film d'action - mon hommage à James Bond. Une véritable expérience "once-in-a-lifetime".

L'un des moments les plus impressionnants de cette mission de parkour à couper le souffle a démarré dans les airs. Jason Paul s'est balancé sur le patin de l'hélicoptère, parfaitement positionné par le pilote de Flying Bulls Mirko Flaim, et a atterri à environ quatre mètres de hauteur sur la Red Bull Energy Station.

De là, il a fait un saut de quatre mètres pour atteindre le rooftop de la ligne de départ. "C'était comme dans un film d'action, mon hommage à James Bond. Une véritable expérience d'une vie", se souvient Jason Paul. Ensuite, il a utilisé la tribune juste à côté de la trappe à souris pour ses mouvements de parkour et a glissé sur la pente raide et glacée.

One Hell of a Slide sur la Streif © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool

La cascade la plus exigeante mentalement et techniquement t'attendait sur l'arête emblématique de la Hausberg. En tant que "passager" sur les skis de Sebi Mall, Jason Paul s'est lancé dans un spectaculaire tandem backflip sur la Hausbergkante. Le timing, l'équilibre et la confiance devaient s'accorder parfaitement. "Dès le saut, je me suis rendu compte que tout était parfait. J'ai trouvé le saut parfait pour mon backflip", explique le jeune homme de 34 ans. "Kitzbühel était à l'envers pendant un moment, le soleil brillait, un spectacle unique. C'était un moment très émotionnel que je n'oublierai jamais".

Le tandem backflip sur la Hausbergkante est dans la légende © Joerg Mitter / Red Bull Content Pool Jason Paul ressent le rush des skieurs © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

Le grand final, Jason Paul l'a célébrée à la manière des grandes stars de la descente dans le tir d'arrivée. Là où les stars de la vitesse se battent encore pour chaque centième de seconde et foncent à toute vitesse vers l'arrivée, il a encore enchaîné des flick flacks dans la neige de Kitzbühel.

Mission accomplie : l'icône du parkour Jason Paul à l'arrivée de la Streif © Little Shao / Red Bull Content Pool