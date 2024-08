À la poursuite de "l'Heli Toe" de Parks Bonifay

Le Floridien de 42 ans savait skier avant de savoir marcher. Des wakeboards au barefooting, quatre décennies plus tard, Parks Bonifay met toujours la barre haute.

En 2022, Bonifay était encore en pleine effervescence après avoir réussi son projet « Barefoot to Miami » pour promouvoir l'arrivée de la Formule 1 dans le sud de la Floride. Avant le Grand Prix inaugural de Miami , il s'est rendu dans la réserve indienne de Seminole et s'est lancé pieds nus dans un canal infesté d'alligators tout en étant tiré par une corde attachée à la voiture Oracle Red Bull Racing de Sergio « Checo » Pérez .

Le sourire d'un homme qui vient de réussir son défi © Bryan Soderlind

Après avoir atteint une vitesse de près de 112.65 km/h, une cascade pourrait-elle surpasser l'expérience surréaliste de Bonifay dans les Everglades ?

"Avec Red Bull, ils nous aident à repousser les limites de nos sports", a déclaré Bonifay. "En tant qu'athlètes, ils nous ont toujours encouragés à essayer de trouver la chose qui n'a pas encore été faite ou vue."

Lorsque l'athlète Red Bull est retourné à l'autodrome international de Miami un mois plus tard, une rencontre imprévue avec le pilote de voltige Aaron Fitzgerald (The Flying Bulls) a enflammé l'imagination de Bonifay. Fitzgerald, 51 ans, pilote d'hélicoptère certifié ATP, ne se contente pas de faire de la voltige lors de spectacles aériens, il travaille aussi beaucoup dans la production cinématographique et télévisuelle.

Les deux hommes ont passé du temps ensemble à réfléchir aux différentes possibilités dans l'Energy Station pendant la course de F1. Avec le pilote d'hélicoptère de la Red Bull Air Force dans son équipe, le "ciel était la limite" (comme on dit dans la langue de Shakespeare) pour Bonifay.

Plus que quelques minutes avant le grand saut © Bryan Soderlind

"Ce qu'Aaron fait dans un hélicoptère - les loopings et tout le reste - est tout simplement incroyable", a déclaré Bonifay. "C'est un truc incroyable et il a un public de fou. Je voulais donc combiner des choses que j'aime faire et qui sont en quelque sorte liées à ce que fait Aaron. C'est de là qu'est venue l'idée."

Au cours des deux années suivantes et après quelques essais, le scénario a commencé à prendre forme. Bonifay a déjà intégré un hélicoptère dans sa production. Sauter de l'hélicoptère pour commencer la séquence est un nouveau défi qu'il s'est fixé.

« Nous allons associer plusieurs disciplines sur l'eau », a déclaré M. Fitzgerald. "Nous allons faire voler des hélicoptères. Nous allons faire du ski nautique pieds nus et combiner les deux."

Un saut plein de responsabilités © Bryan Soderlind

"Je pense que Parks va passer de la corde derrière le bateau, d'une corde de ski classique à skier en s'accrochant au patin de l'hélicoptère, et vice versa. Et nous pourrions même y mêler quelques acrobaties aériennes en hélicoptère."

Tenir à main nue les patins (les barres situés sous l'hélicoptère ou le châssis d'atterrissage) pour le remorquer au lieu d'utiliser une corde demande énormément de force et d'agilité. La synchronisation du saut de 6 à 9 mètres et de l'angle de sortie de l'hélicoptère pour réaliser l'acrobatie représente un défi supplémentaire.

"Traditionnellement, on est tracté par un bateau pieds nus, c'est comme le ski nautique traditionnel », explique Bonifay. "Je vais à environ 72 km/h derrière un bateau - sans skis nautiques, sans wakeboard - suffisamment vite pour que je puisse glisser sur l'eau pieds nus."

Et puis l'homme marcha sur l'eau... © Bryan Soderlind

"Ce que nous allons faire, c'est que l'hélicoptère va arriver et que je vais essayer de passer du bateau et de la corde à l'hélicoptère et de m'y accrocher."

La transition à elle seule est « assez remarquable et assez folle », admet Bonifay, qui a réussi à sauter d'un hélicoptère à partir d'une distance de 15 mètres. Réaliser cet exploit alors que l'hélicoptère vole vers l'avant à une vitesse de 60 à 80 km/h complique la tâche.

"Si vous sautez dans l'eau à l'angle où vous sautez d'une falaise ou si vous tombez directement de l'hélicoptère, vous risquez de vous blesser », a déclaré Bonifay. "Il s'agit donc d'un type unique d'entrée dans l'eau à partir d'une hauteur de 6 mètres et à une vitesse de 60 à 80 km/h. On peut se blesser aux côtes en sautant de la sorte."

"Il faut une idée aussi folle et un pilote d'enfer comme Aaron pour essayer de la mettre en œuvre."

"Même à un pied j'y arrive" © Bryan Soderlind

Alors que Bonifay est né dans un business familial, Fitzgerald a tracé sa propre voie.

"Je n'ai jamais pris de décision consciente », a déclaré M. Fitzgerald, qui a obtenu son brevet de pilote après un passage dans l'armée. "C'est ce que je voulais depuis toujours. La transition a été difficile. Je n'avais aucun soutien familial. Je ne connaissais personne dans l'aviation."

"J'ai donc dû me battre et me frayer un chemin pendant plusieurs années. J'y suis parvenu, mais j'ai été heureux de le faire parce que j'avais un objectif à atteindre. C'est le seul véritable objectif que j'ai jamais eu d'un point de vue professionnel. C'est la seule chose que j'ai jamais voulu faire."

Après 30 ans de vol, la navigation dans un hélicoptère est une seconde nature pour Fitzgerald. Aussi à l'aise que Bonifay dans l'eau, le Wenatchee (Washington) ne fait qu'un avec son cockpit.

Un défi réalisé parfaitement © Bryan Soderlind

"L'hélicoptère devient une prolongation de votre corps et de votre esprit", a déclaré Fitzgerald. "Je peux maintenant me concentrer sur mes mouvements et non plus sur l'hélicoptère. Je suis presque capable de m'exprimer en volant plutôt que de me concentrer sur le fonctionnement de la machine."

"C'est plus une expérience créative où je peux faire faire à l'hélicoptère ce que je veux sans vraiment y penser."

"Bonifay a choisi le décor parfait pour son défi, Sun West Mines dans le comté de Pasco, en Floride, au nord de Tampa. L'ancienne carrière de calcaire offre une scène d'eau bleue fluorescente pour le réaliser."

Parks Bonifay peut être fier © Bryan Soderlind

"C'est de l'eau douce , d'un bleu Kool-Aid", explique Bonifay. "Visuellement, ça va être incroyable là-bas. C'est la propriété de mon ami. Il nous a permis de faire des trucs fous au fil des ans."

"C'est certainement le plus gros projet que nous allons réaliser là-bas. Mais le lac est tout simplement impeccable. Il est magnifique à la caméra."

Bonifay espère que Mère Nature coopérera en offrant des vents calmes la semaine prochaine. Par précaution, ils ont prévu trois jours pour le tournage. Cette semaine, Bonifay effectuera une sortie sur l'eau à partir de son port d'attache afin de tester son ensemble aérodynamique. La « répétition générale » consistera à choisir l'ajustement parfait de son gilet de sauvetage, associé à sa tenue vive si caractéristique.

"Traditionnellement, on porte une combinaison pieds nus qui est rembourrée », explique Bonifay. « Cela vous aide à glisser sur l'eau. Je vais essayer de rester le plus coloré possible. Je vais donc porter un short de bain et un t-shirt, puis j'ouvrirai ma veste et un autre t-shirt par-dessus."

"L'effet de traînée lorsque vous commencez à entrer dans l'eau par rapport à la combinaison pieds nus pourrait être beaucoup plus important. Et c'est en quelque sorte la partie variable qui m'inquiète et que je questionne."

La sécurité est primordiale pour Bonifay et Fitzgerald. Ils ont pesé les facteurs et testé chaque théorie sur papier et lors d'essais.

"Si tout le monde s'en sort sain et sauf et que nous obtenons de belles images, c'est une victoire pour nous », a déclaré Bonifay. « Ensuite, je replongerai probablement dans l'eau depuis une hauteur plus ou moins élevée et il s'envolera peut-être vers le soleil couchant ou quelque chose comme ça."

"Mais en fait, j'espère pouvoir monter dans l'hélicoptère avec eux et faire un flip ou un roll avec eux. Ce serait assez fou."