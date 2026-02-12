Vocabulaire du patinage artistique : connaître les figures comme un pro

Le patinage artistique est un sport magnifique, rempli de mouvements gracieux, de sauts impressionnants et d’une foule de techniques de patinage, mais il s’accompagne aussi d’un vocabulaire qui peut sembler déroutant pour les débutants au premier abord.

Des mots comme axel, toe loop et camel spin reviennent souvent à la patinoire ou lors des compétitions de patinage artistique, mais ils ne sont pas toujours faciles à comprendre sans un peu d’explication. Comprendre ces termes et définitions du patinage artistique permet de profiter plus facilement du sport, de reconnaître les figures les plus populaires et de suivre parfaitement les performances d’Isabeau Levito.

01 Sauts :

Jumps are a key part of a figure skater's arsenal © Kai Kuusisto/Red Bull Content Pool

Axel

Le saut axel est l’un des sauts les plus difficiles et les plus connus en patinage artistique. Il décolle d’une carre extérieure avant : c’est un saut avec impulsion vers l’avant et une rotation et demie en l’air. Il doit son nom au patineur norvégien Axel Paulsen.

Double

Un saut double comporte deux rotations complètes en l’air avant la réception.

Edge

Un edge jump (saut de carre) fait référence à l’utilisation de la carre intérieure ou extérieure de la lame du patin pour l’impulsion ou la réception.

Flip

Le saut flip décolle de la carre arrière intérieure d’un pied et utilise la pointe du patin (toe pick) du pied opposé pour aider à quitter la glace.

Loop

Le saut loop est un saut de carre qui décolle de la carre arrière extérieure d’un pied et se réceptionne sur ce même pied.

Lutz

Le saut lutz est un saut piqué qui décolle de la carre arrière extérieure avec l’aide de la pointe du patin opposé.

Salchow

Le saut salchow est un saut sur carre qui commence sur la carre arrière intérieure d’un pied et se réceptionne sur la carre arrière extérieure du pied opposé.

Simple

Un saut simple comporte une rotation complète en l’air avant la réception sur la glace.

Side-by-side

En patinage en couple, les sauts side-by-side sont des sauts que les deux patineurs exécutent en même temps, côte à côte, avec la même figure.

Toe loop

Le toe loop est un saut piqué qui décolle de la carre arrière extérieure d’un pied, avec l’aide de la pointe du patin de l’autre pied pour pousser.

Triple

Un saut triple comporte trois rotations complètes en l’air avant la réception.

Waltz

Le saut de valse est un saut avec une demi-rotation en l’air, qui décolle d’une carre avant et se réceptionne en arrière, sur la carre extérieure du pied opposé.

02 Pirouettes :

Perfect figure skating form © Brinson+Banks, Stockland Martel/Red Bull Content Pool

Biellmann

La pirouette Biellmann est une pirouette avancée dans laquelle le patineur attrape la lame de la jambe libre et la tire au-dessus de sa tête tout en tournant. Elle doit son nom à la Suissesse Denise Biellmann.

Camel

La pirouette camel s’effectue sur un pied, le haut du corps et la jambe libre étant tendus à l’horizontale, de façon à former un « T ».

Combinée

Une pirouette combinée comprend au moins deux positions de pirouette, et les patineurs peuvent aussi changer de pied pendant la rotation.

Layback

La pirouette layback se fait debout, le patineur cambrant le dos et penchant la tête et les épaules vers l’arrière tout en tournant.

Assise

La pirouette assise est une pirouette en position basse, où le patineur fléchit la jambe de patinage en position de squat tout en tournant. L’autre jambe est tendue vers l’avant et le patineur reste proche de la glace.

03

Isabeau Levito glides through a training session © Koury Angelo/Red Bull Content Pool

Séquence chorégraphique

Il s’agit d’une séquence de patinage libre qui met davantage l’accent sur la créativité et l’expression que sur des éléments techniques précis.

Crossovers

Pour gagner de la vitesse ou changer de direction en décrivant une courbe ou un cercle, le patineur croise un pied par-dessus l’autre tout en glissant en cercle. Cela l’aide à prendre de l’élan.

Edge

La lame d’un patin possède deux carres : intérieure (la plus proche de l’intérieur du pied) et extérieure (la plus proche de l’extérieur). Les patineurs utilisent différentes carres pour se déplacer, tourner et sauter.

Free skate

Le free skate correspond à un programme plus long, dans lequel les patineurs disposent de davantage de liberté dans la chorégraphie. On l’appelle aussi free program ou programme libre, ou encore programme long.

Lift

En patinage en couple ou en danse sur glace, un lift est une figure où un partenaire soulève l’autre au-dessus de la glace, au-dessus de sa tête, tout en patinant.

Mohawk

Un mohawk est un virage qui change à la fois de direction et de carre, impliquant un changement de pied.

Séquence de pas

Une séquence de pas est une série de pas et de virages effectués sur la glace selon un tracé précis. Elle met en valeur le contrôle, l’équilibre et la connexion du patineur avec la musique.

Twizzle

Un twizzle est une série rapide et continue de rotations effectuées sur un pied, le patineur tournant plusieurs fois sur lui-même tout en glissant sur la glace.

04 Un langage (et des performances) à part

Isabeau Levito is America's new skating star. She has her jumps dialled © Koury Angelo/Red Bull Content Pool

Connaître le vocabulaire du patinage artistique rend le fait de regarder ou de pratiquer ce sport encore plus captivant. Maintenant que vous avez, espérons-le, une meilleure compréhension de ces termes courants, vous pourrez reconnaître les figures, suivre plus facilement les compétitions et apprécier le niveau de maîtrise derrière chaque prestation.