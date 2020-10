Oui, failli. Car malgré deux opérations, la reimoise a tout de même réussi à remporter deux coupes et championnats du monde au cours de la saison 2019, dont le plus prestigieux de la discipline : le championnat du Monde Mountain Bike UCI. Un retour en force qui est déjà considéré comme l'un des plus grands de l'histoire du

Être patient et garder ses objectifs en tête