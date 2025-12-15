Peloton Takeoff : une star du Tour de France fait décoller un planeur

Neuf cyclistes de l’équipe Red Bull - BORA - hansgrohe , menés par la star du Tour de France Florian Lipowitz , viennent de réaliser une première mondiale à Son Bonet, à Majorque : tracter un planeur dans les airs en utilisant uniquement la force des pédales. Les coureurs ont accéléré jusqu’à 54 km/h sur une piste de 1 500 m, atteignant un pic combiné de 6 500 watts et maintenant en moyenne 650 watts en position assise pendant 90 secondes pour permettre au planeur du pilote Andy Hediger de prendre son envol.

Relié au planeur par un cordage de 150 m et un harnais spécialement conçu, le peloton a fait preuve d’un travail d’équipe, d’une force et d’une précision exceptionnels pour entrer dans l’histoire.

« Quand j’ai entendu parler de ce projet pour la première fois, je ne pensais pas que ce serait possible. Faire décoller un planeur ? Ça paraissait impossible. Rien de tel n’avait jamais été fait en cyclisme sur route », explique Florian Lipowitz, 25 ans, troisième du Tour de France 2025.

Les coureurs Red Bull - BORA - hansgrohe qui ont marqué l’histoire avec Peloton Takeoff

Comment les cyclistes et le pilote ont-ils travaillé ensemble ?

Le cyclisme est généralement perçu comme un sport individuel, avec des victoires en solo, des contre-la-montre et un seul vainqueur, mais Peloton Takeoff met en lumière le travail d’équipe nécessaire pour accomplir de tels exploits extraordinaires.

Faire quitter le sol au planeur puis le maintenir en vol ne reposait toutefois pas uniquement sur le travail coordonné des jambes des cyclistes ; cela exigeait aussi une collaboration étroite avec le pilote Andy Hediger, puisque les coureurs ne pouvaient pas voir le planeur, et qu’Hediger a perdu le peloton de vue immédiatement après le décollage.

Dan Bigham, Directeur de l’ingénierie de Red Bull - BORA - hansgrohe, a comparé cet effort à celui d’une attaque décisive pour gagner une course. « L’effort était unique, mais aussi comparable à un mouvement gagnant en course, avec la complexité supplémentaire de devoir équilibrer les forces avec ses coéquipiers pour garder le peloton uni. »

Un élément crucial du succès a été le harnais sur mesure que Bigham et son équipe ont conçu pour permettre aux coureurs de pédaler en parfaite harmonie et d’équilibrer de manière égale les forces exercées sur le planeur. « Le harnais était un élément critique, quelque chose qui tout simplement n’existait pas auparavant. Nous avons passé d’innombrables heures à le développer et ce travail nous a permis d’entrer dans l’histoire avec Peloton Takeoff. »

Voler à une vitesse proche de la vitesse minimale tout en maintenant la tension sur le cordage exigeait un contrôle précis et constant, et pour Hediger, ce projet était un rêve devenu réalité. « Être tracté par la force humaine a été une sensation spéciale. Je suis tellement heureux de réussir enfin à combiner l’aviation et le cyclisme, et de voir Red Bull donner vie à nos nouvelles idées », a-t-il déclaré.

Combiner cyclisme et aviation a ouvert de nouvelles perspectives passionnantes pour la science et l’ingénierie. Bigham qualifie le projet de « game changer pour ce sport » et d’opportunité de mettre son expertise en aérodynamique au service de quelque chose qui n’avait jamais été réalisé auparavant.

« D’après les données et nos modèles, nous savions qu’il faudrait environ 500 watts par coureur pour faire décoller le planeur, mais nous ne voulions pas nous arrêter là : chaque watt supplémentaire signifiait plus d’altitude pour le planeur. Voir Andy atteindre 100 m était vraiment spécial », ajoute Bigham.