La star de l'escalade de bloc Petra Klingler ne reculera jamais

Née en Suisse en 1992, Petra Klingler pratique l'escalade depuis 2004. Bien qu'elle ait surmonté une anomalie dans son enfance et des difficultés mentales par la suite, elle est devenue l'une des grimpeuses les plus fortes du monde, avec un amour pour son sport qui l'aide à surmonter ce qui semble être n'importe quoi.

Elle pratique ce sport depuis longtemps, puisqu'elle a remporté sa première compétition presque par accident à l'âge de 12 ans. Depuis, elle est devenue championne du monde de bloc, championne de Suisse (vitesse et bloc) et médaillée de bronze européenne (bloc), et a décroché la quatrième place avec son coéquipier Louna Ladevant au Red Bull Duel Ascent en 2022 .

Ne jamais abandonner est sa devise. "Même si le prochain mouvement semble impossible. Si tu penses que tu peux le faire, tu te prépareras mieux", dit-elle. "Cela peut être décisif".

01 Une victoire accidentelle

Pour Klingler, il n'y a pas d'avant l'escalade. "J'ai grandi en faisant de l'escalade parce que mes parents et mes grands-parents étaient des grimpeurs", explique-t-elle. "Nous passions nos week-ends et nos vacances à grimper en plein air. J'ai commencé à faire du multi-pitching à l'extérieur et j'ai été initiée à ce sport à un très jeune âge. Je ne savais même pas que je faisais de l'escalade la première fois, mais je me souviens de la première fois que j'ai fait de l'escalade en tête et que je suis tombée, à l'âge de six ans. C'était un peu effrayant, mais j'ai continué et j'étais tellement fière de moi d'avoir été au bout."

Klingler pratique l'escalade depuis toujours © Marco Kost/Getty Images

L'escalade faisait donc partie intégrante du tissu de la vie de Petra Klingler dès son plus jeune âge, et elle continue de l'être. "Quand nous étions plus jeunes, mes parents, mon frère, mes grands-parents et moi allions tous ensemble à la montagne", poursuit-elle. "Et puis c'était mon père, mon grand-père ou soit ma mère, soit ma grand-mère qui allaient faire du multi-pitch. Et à un moment donné, quand nous avons été assez grands, nous avons aussi voulu grimper un peu. Plus tard, on s'est mis à l'escalade en salle pour avoir une option en cas de mauvais temps."

Son frère aîné a commencé à fréquenter une salle d'escalade, et c'est tout naturellement que Klingler a voulu s'y joindre. Ils ont participé à une compétition locale lorsqu'elle avait 11 ou 12 ans, sans savoir qu'il s'agissait d'une compétition nationale. Klingler a gagné, mais, selon sa propre évaluation, elle avait encore du chemin à faire. "J'étais tellement frustrée, tellement en colère parce que je n'avais pas atteint le sommet du toit même si j'avais gagné, mais mon frère se contentait de sa cinquième place. C'était aussi le début de ma carrière de compétitrice."

02 L'union fait la force

Aujourd'hui, Klingler est réputée pour sa force. En grandissant, dit-elle, ce n'était pas si inhabituel. "J'ai eu mes premières victoires dans les championnats suisses assez tôt, puis j'ai un peu baissé de régime tout au long de la puberté", raconte-t-elle. "Nous étions environ cinq filles à être super fortes dans mon année, et pour les compétitions internationales, il n'y avait que quatre athlètes, ce qui signifiait normalement que les quatre filles pouvaient y aller, et c'était toujours moi qui restais en arrière."

Être laissée derrière, malgré son talent, a été super dur pour Klingler, mais elle a utilisé sa déception pour continuer à s'améliorer. "Maintenant, je suis pratiquement la seule des cinq encore en compétition", dit-elle. "Kathie Choong était l'une d'entre elles. Nous avons le même âge et nous avons concouru tout le temps ensemble. Elle est venue me voir l'année dernière, alors c'était vraiment sympa de l'avoir à mes côtés."

Se tenir devant un bloc rocheux, c'est comme terminer un puzzle, c'est résoudre un problème Petra Klingler

03 L'écraser

Bien qu'elle ait connu un départ plus lent que ses camarades immédiats, Klingler s'est quand même éclatée dès son plus jeune âge. Elle dit que l'un de ses moments forts est d'avoir grimpé - et gagné - sa première compétition internationale à Marseille, à l'âge de 13 ans. "Je me souviens d'être montée sur ce podium sans aucun mot, j'étais tellement heureuse", raconte-t-elle.

En 2015, elle a remporté sa première coupe du monde, en Chine. "Je n'ai jamais pensé que j'avais la capacité de gagner une coupe du monde", dit-elle. "Shauna [Coxsey] est venue vers moi en disant : 'Petra, félicitations ! Tu as gagné !' Quoi ? Je n'arrivais pas à y croire. Et Mélissa [Le Nevé] était aussi en finale, c'était incroyable, je ne sais pas comment j'ai fait."

Après cela, elle a remporté sa première finale à Vienne, en Autriche, et a ensuite signé avec Adidas. Dix ans plus tard, la relation est toujours aussi forte. Aujourd'hui, elle grimpe avec Kevin Hemund, l'entraîneur de l'équipe nationale. "Il m'a dit : "Bon, quel est notre objectif ? Et j'ai répondu 'J'aimerais être en finale à Paris'. Il m'a dit 'D'accord, on va gagner Paris, alors'. Et je me suis mise à rire."

Klingler dit qu'Hemund lui a donné l'énergie nécessaire pour croire en elle. "Pour la première fois, je me suis sentie comme 'OK, maintenant je suis comme une vraie athlète'", dit-elle.

04 Les icônes du sport

Klingler en action lors de la Red Bull Dual Ascent © Stefan Voitl/Red Bull Content Pool

Aux côtés de ses pairs comme Shauna Coxsey et Mélissa Le Nevé, Klingler dit que sa principale source d'inspiration a été sa grand-mère. "Elle m'a inspirée rien que par son style de vie", dit-elle. "J'ai toujours voulu être bien pour elle. C'était plus important car elle m'a appris à toujours voir le bon côté des choses et à quel point les petites choses comptent. Même si c'était une période difficile, elle trouvait quelque chose de positif. Et j'essaie toujours de trouver cela aussi."

En dehors de sa famille, elle est inspirée par Marco Witzig, son entraîneur de boxe. "Même si nous ne sommes pas en contact étroit, je sais que s'il y a quelque chose, je peux toujours l'appeler", dit-elle, expliquant qu'avoir ce point de vue extérieur peut être vital.

L'émotion est à son comble lors des championnats du monde d'escalade © Marco Kost/Getty Images J'ai apprécié cette transition d'une jeune athlète très concentrée à une personne détendue et un peu plus reconnaissante de ce que j'ai. Petra Klingler

05 Se motiver

En dehors de l'histoire de sa famille dans le sport, Klingler dit qu'elle est motivée par l'amour pur de l'escalade. "J'aime l'énergie d'une compétition, m'entraîner jusqu'à un certain point et devenir de plus en plus forte, apprendre à connaître son corps, comment il fonctionne et comment il change, et relever ces défis", dit-elle.

La routine est un élément important de l'entraînement. "J'aime planifier", dit-elle. "J'aime avoir un emploi du temps. L'escalade est mon travail et j'ai un emploi du temps - je dois être là, c'est un rendez-vous." Le nouveau défi que représente l'escalade permet de garder la routine fraîche. "Tu as toujours un nouveau défi à relever. Tu as toujours de nouveaux mouvements à travailler", dit-elle. "C'est un mélange de dynamique, de rythme rapide, de rythme lent, d'équilibre, de souplesse, de puissance, d'endurance et de tout cela à la fois, et tu dois être fort dans tous les domaines pour les compétitions. Se tenir devant un bloc, c'est comme compléter un puzzle, c'est de la résolution de problèmes."

Klingler s'est forgé une réputation de grimpeuse extrêmement polyvalente © Toru Hanai/Getty Images

En ce qui concerne les forces et les faiblesses, la détermination et la puissance font partie de ses attributs préférés, ainsi que l'entêtement face à une escalade difficile. La flexibilité est une de ses faiblesses. "M'asseoir facilement dans une fente est difficile pour moi", dit-elle. "Les pieds hauts peuvent aussi être difficiles à vivre. J'ai tendance à passer en force dans ces mouvements de coordination et je ne suis pas assez souple, donc je peux aussi travailler sur ce point."

06 Surmonter les obstacles

De toute évidence, Klingler est une personne dotée d'une solide éthique de travail, d'un grand degré de talent et de force physique, mais aussi d'une grande force mentale. "J'ai un coach mental depuis quelques années", dit-elle. "Comme j'ai étudié la psychologie, j'avais du mal à me décoincer. Pour moi, mentalement, la meilleure méthode était simplement de parler avec mon entraîneur. J'apprends en faisant ; chaque compétition est différente, chaque situation est différente et, à mon avis, tu dois apprendre ce qu'il faut faire sur le moment."

Elle a également dû surmonter une difficulté physique, étant née avec des pieds tordus. "Cela s'appelle un pied bot, alors j'ai eu un plâtre pendant neuf mois pour faire sortir mes pieds et ensuite j'ai eu des chaussures supplémentaires, des chaussures de nuit de la naissance jusqu'à neuf mois", dit-elle.

Aujourd'hui, elle affirme que ses pieds sont souvent plus forts que ceux de la plupart des personnes nées sans pieds bots. "Je crois vraiment que l'escalade m'a aidée à passer outre, à augmenter ou à rendre plus rapide le processus de guérison. Et quand je faisais une mauvaise performance, je me rappelais : 'Ok, si j'étais née dans un autre pays, ou 100 ans plus tôt, je ne serais même pas capable de marcher'. Je suis heureuse d'être là telle que je suis."

07 Changez de style

Klingler a connu le succès en bloc © Marco Kost/Getty Images Petra Klingler part à l'aventure en escalade de glace au Canada © Drew Leiterman/Red Bull Content Pool

En plus de devoir faire très attention à ses pieds lorsqu'elle a commencé, Klingler a dû être très consciente de son corps lorsqu'elle est passée de l'escalade sur glace à l'escalade sur rocher. "C'est vraiment un défi parce que même si on utilise les mêmes groupes de muscles pour l'escalade sur glace, je préfère le dry tooling", dit-elle. "On utilise des muscles similaires, mais c'est quand même totalement différent - on a une plus grande envergure de bras avec les piolets et on peut tenir des trous plus petits, mais en même temps, c'est comme si on n'était pas aussi direct sur la prise qu'avec l'escalade ; on n'a pas la même sensation."

Elle ne fait plus de boxe, mais adore le VTT, le ski et le ski de fond, naturellement. "Tout ce qui n'a pas de ballon", dit-elle en riant. "Au foot, par exemple, j'avais le ballon, je voyais quelqu'un, je bottais le ballon et puis le gars n'était plus là. 'Oh mon dieu, il est là-bas maintenant'. L'anticipation dans une équipe est très difficile pour moi, donc je suis heureuse dans un seul sport."

Quand elle ne bouge pas, elle aime cuisiner et faire des pâtisseries à la maison. "C'est mon moment de détente", dit-elle. "Je n'utilise presque pas de recettes, ou si j'en utilise une, je la change. J'aime aussi manger, cela me donne de la paix."

Klingler ne sait pas si elle tentera de participer aux Jeux de Paris © Marco Kost/Getty Images

08 L'avenir

Avec Paris à l'horizon, la plupart des grimpeurs fixent leurs objectifs sur cette tentative de médaille d'or. Klingler a des sentiments mitigés. "C'est difficile pour moi, parce que d'un côté, je vieillis en tant qu'athlète et de l'autre, il y a tous ces blocs et ces escalades d'un nouveau genre. Ils viennent naturellement aux plus jeunes, mais sont plus difficiles pour moi."

Klingler s'est entraînée pour apprendre les nouveaux mouvements afin de se qualifier pour Paris. Ce sera son dernier objectif majeur en escalade de compétition avant qu'elle ne se concentre sur l'escalade en plein air et la poursuite de nouveaux objectifs.

En dehors de l'escalade, elle dit qu'il y a beaucoup de choses qu'elle aimerait faire à l'avenir, mais pour l'instant : "Je suis tellement heureuse là où je suis ; j'aime ma vie telle qu'elle est. J'ai apprécié cette transition d'une jeune athlète très concentrée pour qui les résultats étaient tout dans la vie, à quelqu'un de détendu et qui apprécie un peu plus ce que j'ai."