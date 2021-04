Petra Klingler : « l’entraînement est le meilleur moment de la journée »

« Je suis une vraie lève-tôt : je me lève au plus tard à 6 heures. C’est la faim et l’envie de m’entraîner qui me motivent à sortir du lit. Une fois debout, je commence par préparer mon petit-déjeuner. Pour moi, c’est non seulement le meilleur repas de la journée, mais aussi le plus important. Habituellement, je me prépare du muesli avec des fruits et du séré maigre, que je mange avec un morceau de pain au miel. Le week-end, quand j’ai un peu plus de temps et que je prends un brunch avec mes coloc’ ou mes amies, je me tourne plutôt vers les pancakes, les œufs brouillés, une tresse ou même des gaufres.