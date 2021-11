PGL Major Stockholm 2021: Un Major dans l’histoire

Des matchs incroyables, une ambiance de folie et un record de spectateurs pulvérisé, établi maintenant à plus de 2.7 millions de spectateurs, ce Major a placé Counter-Strike exactement là où il mérite d’être, à l’épicentre de l’esports. Maintenant que l’adrénaline est descendue, il est temps de faire le point pour certaines des équipes présentes ainsi que leur parcours.

01 Les limites d’ENCE

La formation internationale était arrivée à la Challenger Stage comme une grande énigme que peu prétendaient vraiment connaître. Personnellement, j’ai été agréablement surpris par la façon dont ils se sont qualifiés pour la Legends Stage. Écartant GODSENT, mouz et BIG, ENCE s’est qualifiée pour la seconde étape avec un score de 3-1 et une manière convaincante.

Propulsée par son capitaine Snappi , non seulement en forme individuellement mais très à l’aise dans ses décisions tactiques, les sides d’attaque d’ENCE ont fait des dégâts dans toutes les défenses qu’ils ont dû affronter. Malheureusement, le contraste entre la Challenger et la Legends Stage a dû faire pâlir tous les fans de cette jeune équipe. 3 rencontres jouées, 3 rencontres perdues, 4 cartes et 4 défaites. En totalité, contre Gambit , Liquid et MOUZ , ENCE ne gagnera que 31 rounds sur l’entier de la Legends Stage.

ENCE © ENCE esports

Si la différence de classe entre Gambit, Liquid et nos protagonistes pourrait être compréhensible, je pense que leur confiance a été fortement ébranlée et ils n’ont pas été capable d’exister contre mouz, une équipe qu’ils avaient battue précédemment. Si le Major d’ENCE reste une agréable surprise, dans sa globalité, les derniers matchs ont sèchement prouvé qu’il existe encore une ligue d’écart entre le top niveau et ce que cette équipe est capable de montrer aujourd’hui.

02 La foudre FURIA

Arrivée directement dans la Legends Stage due à leur point RMR, l’équipe brésilienne ne payait pas trop de mine. Dans la tourmente depuis plus d’une année, avec des changements réguliers d’effectifs, ne trouvant pas véritablement la formule magique perdue lors du départ de HEN1, FURIA se présentait au Major avec drop, un jeune joueur de leur académie, et des attentes très modérées. Je me demande dans quelle mesure cette instabilité nous a tous fait oublier à quel point le reste de l’équipe est puissant. Si c’était le cas, le Major nous a servi de rappel inéluctable.

FURIA © Richard Ström/Red Bull Content Pool

Grâce au duo KSCERATO et yuurih en pleine forme, FURIA se qualifie pour les playoffs en se défaisant de mouz, Liquid et puis Entropiq, la surprise CIS, sans devoir fournir trop d’effort. Cette aisance dans les premiers matchs m’a même donné l’impression qu’une surprise était possible contre Gambit en quart de finale. Après une première carte perdue à l’arrachée, en overtime, FURIA s’incline 0-2 contre Gambit et termine top 5/8 au Major, un résultat tout à fait honorable, au-dessus de la vaste majorité des prédictions pour leur équipe. Drop, le nouveau joueur, a fait preuve de sang froid et, sans briller spécialement, a rempli son rôle de rookie admirablement. Honnêtement, j’ai hâte de voir cet effectif évoluer ensemble dans le futur.

03 La réaction de G2

Nombreuses équipes ont tenté, dans l’histoire de Counter-Strike, de se cacher derrière la phrase “nous sommes meilleurs en LAN”. G2 , une fois de plus, a prouvé que c’était véritablement le cas. Après leur finale aux IEM Cologne, suivie d’un désert aride online, G2 s’est offert la deuxième place du Major à Stockholm, et avec la manière. La Legends Stage s’est déroulée avec simplicité et la formation internationale n’a pas perdu la moindre carte contre FaZe, Copenhagen Flames et Entropiq.

G2 © Michal Konkol/Riot Games

A ce stade déjà, la forme de NiKo et les bonnes performances de nexa et huNter se font remarquer mais beaucoup doutent encore de ce que G2 peut accomplir contre de vraies grandes équipes. La réponse ne tardera pas. En quart de finale, contre NiP, et ainsi contre l’ensemble de la salle à l’Avicii Arena, G2 produit un CS d’excellente qualité, s’imposant proprement 2-0 et calmant les ardeurs de tous les fans présents. C’est à ce moment-là, je suppose, que beaucoup ont commencé à considérer cette équipe comme des prétendants potentiels qui pourraient faire douter Natus Vincere.

Unfold huNter

A l’étape suivante, Heroic pousse G2 dans ses retranchements, jusqu’à la dernière carte et ce qui restera, probablement, un des derniers sides les plus électriques de l’histoire moderne de CS. Avec une performance absolument époustouflante, NiKo envoie ses coéquipiers en grande finale en gagnant l’overtime de la dernière carte contre Heroic. Malheureusement, l’exploit n’aura pas lieu contre les ogres de NaVi. Si la communauté entière de CS retenait son souffle sur Nuke, la deuxième carte, et espérait que les deux équipes en décousent sur une troisième et ultime carte, G2 s’incline 0-2 et finit sur la seconde marche du podium. Une réussite malgré tout pour une équipe que beaucoup voyaient en fin de vie, prône à des changements majeurs. Cette formation, une fois de plus, a prouvé qu’elle était capable d’élever son niveau de jeu à la hauteur de l’événement.

04 L’ère Natus Vincere

Les superlatifs me manquent pour décrire l’épopée de Natus Vincere lors de ce Major. Nous pourrions commencer par souligner à quel point cette équipe se présentait comme favorite suprême, ce qui en soit représentait déjà une extrême pression à gérer pour l’effectif. En effet, après avoir remporté IEM Cologne ainsi que l’Intel Grand Slam, NaVi arrivait à Stockholm avec l’objectif de démarrer une “ère”, de confirmer leur domination récente sans partage.

A titre individuel, s1mple, clairement en route pour obtenir le titre de meilleur joueur du monde cette année, avait la mission de rectifier une incohérence historique, le fait qu’il n’ait jamais remporté le moindre Major. Le constat est sans appel et l’aventure NaVi fut parfaite du début à la fin. Heroic, Virtus Pro, NiP, Vitality, Gambit et finalement G2, tous auront tenté de bousculer l’ogre, sans succès. NaVi s’impose au Major sans perdre la moindre carte de tout le tournois, constat tout simplement ahurissant. 10 cartes remportées pour 10 cartes jouées, une domination qui laisse sans voix. Individuellement, B1t continue d’impressionner avec un rating de 1.27 et une première année de rookie qui définit déjà des records.

Electronic maintient sa réputation “d’homme des grands événements” avec 1.28 de rating, tout en puissance et en constance. Finalement, s1mple, le meilleur joueur du monde, conclut ce Major avec un rating historique de 1.47, le plus haut rating jamais enregistré pour un vainqueur de Major, et entre encore un peu plus dans la légende de Counter-Strike. Si cette équipe parvient à maintenir un niveau de discipline et de travail, je peine à voir qui pourra les faire douter dans un futur proche. Natus Vincere domine CS aujourd’hui et il va falloir transpirer pour les rattraper.