PGL Major, l’histoire s’écrit à Stockholm

Il aura fallu attendre plus de deux ans pour que l’histoire des Majors de Counter-Strike continue. Deux années se sont écoulées depuis la grande finale du Berlin Major organisé par Starladder où Astralis s’imposait contre la surprise d’AVANGAR. Entretemps, le monde a changé drastiquement. Des sacrifices incroyables ont été nécessaires et, d’ici quelques jours, finalement, la communauté CS:GO sera récompensée pour sa patience et ses efforts. C’est l’heure du PGL Major Stockholm . 24 équipes en lice s’apprêtent à se disputer leur place dans la légende. Les histoires sont nombreuses, les scénarios multiples et les rêves sans limites. Prenons ici le temps de considérer certaines équipes et le voyage qui les attend.

Qui peut arrêter Natus Vincere ?

Personne ne peut nier l’hégémonie actuelle de s1mple et de ses collègues. L’équipe se présente au prochain Major dans une forme olympique, forte et confiante de ses deux derniers titres en date, IEM Cologne et la saison 14 de l’ESL Pro League. Cette dernière victoire a également validé l’Intel Grand Slam pour Natus Vincere, titre à valeur non seulement financière (son fascinant million de dollars) mais également symbolique. L’IGS est la concrétisation indiscutable d’une domination. Nombreux s’accordent à dire qu’un titre à Stockholm pourrait démarrer l’ère Natus Vincere.

s1mple n’est plus seul sur le toit du monde © Starladder

D’un point de vue individuel, la star de l’équipe, s1mple, arrive à Stockholm en tant que candidat principal au titre de meilleur joueur du monde 2021. Son année est, jusqu’ici, absolument faramineuse, à tel point que l’on aurait tendance à oublier parfois qu’il n’a jamais remporté le moindre Major. Après 9 participations et 8 apparitions dans l’histoire des playoffs de cette compétition, le titre a toujours échappé à s1mple. Cette fois-ci, tous les indicateurs pointent vers l’apothéose de sa carrière. Le trophée lui tend véritablement les bras. De plus, l’évolution de Perfecto et de b1t a propulsé Natus Vincere dans une autre dimension, où peu d’équipes semblent capables de les faire trembler. La seule réelle question que l’on est en droit de se poser tourne autour des nerfs des jeunes recrues. Est-ce que Perfecto et B1t seront capables de maintenir leur niveau de jeu dans une salle à guichet fermé, face à un public en folie et sous la pression de leur destinée? J’ai hâte de voir NaVi jouer et de pouvoir ressentir et observer leur niveau de confiance. Leurs premières rencontres apporteront d’importants éléments de réponse.

Vitality aura son mot à dire

Si les trophées ont échappé à l’équipe française au cours de cette année, la montée en puissance de Vitality observée depuis la pause estivale est inéluctable. Une deuxième place lors de la 14ème saison de la Pro League, avec une finale incroyable en 5 maps contre Natus Vincere, une qualification pour les BLAST Fall Finals ainsi qu’une 3ème place aux IEM Fall font de Vitality une équipe que j’imagine aller loin dans les playoffs. Évidemment, l’argumentaire démarre inexorablement avec ZywOo, l’incroyable prodige de Counter-Strike, double meilleur joueur du monde en 2019 et 2020 et, cette année encore, à la lutte avec s1mple (quoi que quelques millimètres en deçà).

Ses performances lors de la Pro League ainsi que durant les IEM Fall ont été époustouflantes et les fans de Vitality peuvent se réjouir de voir leur superstar atteindre son altitude de croisière pour le tournoi le plus important de l’histoire récente de Counter-Strike. De plus, il serait dangereux de sous-estimer l’expérience du duo shox & apEX en Major. Ensemble, ils combinent 28 apparitions lors de cette compétition, respectivement 15 pour shox et 13 pour apEX. De plus, tous deux ont déjà soulevé l’inoubliable trophée dans leur carrière. Shox s’est imposé à la DreamHack Winter 2014, avec LDLC, tandis qu’apEX s’est adjugé la DreamHack Cluj-Napoca 2015 avec EnVyUs. L’expérience va jouer une rôle crucial dans ce contexte unique et sous pression. A ce jeu, Vitality présente deux atouts d’envergure.

La surprise ENCE

Reconstruire cette équipe après le départ d’Aleksib n’aura pas été chose facile et le management d’ENCE a dû parier sur de nouveaux talents et prendre un réel nouveau départ pour rebondir. Il est encore trop tôt pour savoir si le succès se trouve à portée de main mais je dois avouer qu’ENCE a pris tout le monde par surprise lors du tournois de qualification pour le Major. Aux IEM Fall, ENCE écarte G2 et Astralis lors des playoffs pour s’octroyer le droit de jouer en grande finale contre NiP, où ils s’inclinent alors 3 à 1. Néanmoins, ce tournoi a forcé la communauté à prêter un certain respect à cette composition et à leur capacité à mener la vie dure aux favoris.

Joonas “doto” Forss d‘ENCE © ENCE

Un bel équilibre habite cette équipe. D’un côté, la foudre et l’explosivité viennent du jeune duo Spinx et hades, complètement rookie à un événement de cette taille, et de l’autre, doto et dycha offrent une stabilité décisive et proposent des performances régulières à haut niveau. La réelle question se pose quant à la capacité, pour cette composition, de présenter leur meilleur niveau de jeu sous une pression inédite et qu’elle ne connaît pas. Si Snappi, leur capitaine, a engrangé une grande expérience dans sa carrière sur CS:GO, il n’a encore jamais mis les pieds dans le Legends Stage d’un Major. Je sais que le potentiel est là, chez ENCE, pour créer la surprise et atteindre, pourquoi pas, le Legends Stage, mais cela va demander une sérénité insoupçonnée.

La crainte pour G2

Chaque équipe vit la pause estivale et l’inter saison de manière différente. Certaines formations se ressourcent et attaquent à pleine vitesse, d’autres fixent leurs problèmes et trouvent de nouvelles solutions. Pour G2, ce fut tout l’inverse. Après leur finale à l’IEM Cologne très compétitive contre Natus Vincere, juste avant la pause, la composition européenne s'est installée durablement dans le cercle fermé des meilleures équipes du monde. Alignant les parcours impressionnants dans chaque compétition, multipliant les apparitions en playoffs et manquant de peu les trophées, G2 a fait le plein de confiance avant le break. Seulement, la reprise fut terrible. Une élimination catastrophique dans la phase de groupe de la Pro League, ne remportant aucun match, suivi d’un échec pour se qualifier aux BLAST Fall Finals et voilà G2 dans une posture pour le moins fâcheuse.

Οι G2 είναι οι πρωταθλητές του LEC Spring Split 2020 © Michal Konkol/Riot Games

Si le talent est évidemment présent dans les rangs de la powerhouse, la confiance est aux abonnées absents et la communauté craint, à tort ou à raison, d’assister à une catastrophe imminente au Major de Stockholm. NiKo, la star de l’équipe, aura fort à faire et devra maintenir son niveau de jeu récent exceptionnel pour donner le temps à ses coéquipiers d’entrer dans le bain et de retrouver leurs automatismes. Je ne peux pas, en mon âme et conscience, nier à G2 la chance de se battre. Ils ont les qualités nécessaires pour se qualifier pour les playoffs. Pour eux, la bataille sera mentale avant tout.