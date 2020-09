Cette année, le concept du Red Bull Alpenbrevet était plutôt spécial: plus de 1 000 participants se sont réunis le 19 septembre, mais chacun est parti de son côté pour explorer les cols de Suisse. Via Whatsapp, nous avons reçu des photos et des vidéos de participants de toute la Suisse - et nous avons utilisé une petite sélection pour trouver dix types de héros du boguet.