. J'ai demandé à mon équipe à la radio si c'était une blague, car c'était vraiment le pire des scénarios pour moi ». Son ingénieur le rassure : la « pitlane » est fermée. Deux pilotes n'ont pas eu l'info et tombent dans le piège : Antonio Giovinazzi et, surtout, Lewis Hamilton qui, jusque-là, marche sur l'eau. Quand la voie des stands est ouverte trois tours plus tard, Pierre Gasly se retrouve 3e derrière Lance Stroll qui ne s'est pas arrêté et Lewis Hamilton qui sera potentiellement pénalisé. « On a vraiment eu du bol, on n'avait vraiment aucun moyen de prévoir ça, estime le Normand. Il y avait une bonne étoile avec nous aujourd'hui ».

Au 24e tour, quelques secondes après le « restart », nouveau coup de théâtre. Charles Leclerc, alors positionné derrière Gasly, perd le contrôle dans la Parabolica et encastre sa monoplace dans le mur de pneus. Le Monégasque est indemne, mais la course est interrompue. C'est le moment choisi par la direction de course pour annoncer l'inévitable : Lewis Hamilton et Antonio Giovinazzi sont pénalisés d'un « stop and go » de 10 secondes, qu'ils doivent effectuer dans les trois tours après le second départ.