9 règles de sécurité et de bonne conduite à suivre sur les pistes de ski

Alors que les vacances de ski approchent à grands pas et qu’il va falloir choisir vos skis , votre board , masque et station … il ne faut pas oublier le plus important : votre santé et celle des autres. Tout le monde aime l’adrénaline, qu’il soit question de freestyle ou de virages bien propres, mais il est important de ne pas oublier de faire attention aux autres. Plutôt que de partir comme une balle à la Marco Odermatt , révisez ces quelques principes, à garder à l’esprit sur les pistes.

01 Portez du matériel adapté

Avant même de penser à installer votre fessier sur la banquette d’un télésiège, oubliez l’insouciance des années 80 et 90. Aujourd’hui, on ne plaisante pas avec la sécurité, mettez un casque et faites régler vos skis si besoin. Vous pouvez même aller plus loin avec diverses protections pour le dos et le reste du corps.

02 Restez maître de votre vitesse

Passons à une évidence, mais qui reste toujours relativement peu respectée. Dans toutes les situations, vous devez rester en contrôle. Bien sûr, lorsque vous dévalez votre premier champ de bosses congelé, c’est assez complexe. Justement, cette règle va de pair avec le fait de ne pas avoir les yeux plus gros que le ventre. En vous élançant sur une piste trop difficile pour vous, vous avez bien plus de chances de vous faire mal, mais aussi de gêner les autres skieurs.

Laissez votre niveau déterminer votre parcours © Dominik Gührs / Red Bull Content Pool

Levez les yeux, observez les personnes en aval, et gardez le contrôle sur votre vitesse et votre direction.

03 La priorité

Puisque l’on parle de l’aval (ce qui se trouve en-dessous de vous), sachez que toute personne qui se trouve plus bas que vous sur la piste a la priorité. C’est logique : contrairement à vous, ils ne peuvent pas vous voir. Cette règle suit la précédente, alors ne partez pas tout schuss sur une piste bondée.

04 Dépassez en respectant certaines règles

Même si vous devez éviter d’aller à 80 kilomètres heure sur des pistes bondées, chaque personne à son rythme, et il y a peu de chances que vous soyez le plus lent de toute la station. De fait, vous serez amené à dépasser un paquet de skieurs. Pour cela, que ce soit par la gauche ou la droite, pensez à laisser de la marge à la personne en-dessous de vous. Quand on est débutant, voir quelqu’un passer à pleine vitesse à quelques mètres de soi est on ne peut plus stressant.

05 Savoir où s’arrêter

Après une chute ou pour faire une pause, ne vous arrêtez pas n’importe où. Alors certes, en cas de rupture des ligaments croisés, c’est un peu compliqué, mais évitez les passages étroits ou les zones à visibilité réduite. Si vous tombez à la réception après un énorme kicker, on vous laisse imaginer le danger si quelqu’un débarque en sortie de triple cork.

06 Adaptez-vous aux pistes

Ian Matteoli à Sella Nevea en Italie © Dominik Gührs/Red Bull Content Pool

Quel que soit votre niveau, au moment de rentrer en station, vous passerez sur des pistes bleues et vertes. Même si vous les connaissez comme le dos de votre main, pensez à tous les débutants qui sont en train d’apprendre à faire du chasse-neige, et allez-y tranquille.

07 Croisement des pistes

C’est vrai, parfois, on doit prendre notre mal en patience pendant plusieurs centaines de mètres de plat pour atteindre une section géniale (une pensée pour nos amis en snowboard et autres amateurs de mini ski). Malgré tout, faites attention lorsque vous croisez d’autres pistes, et comme à un feu rouge, regardez côté montagne (vers l’amont) avant de vous lancer.

08 Tenez-vous au courant des conditions météo

En plus du matériel et du bon comportement, garder un œil sur la météo est toujours une bonne idée. Même si vous adorez la poudreuse, skier en plein blizzard est à la fois dangereux et assez peu appréciable. Oui, vous voulez profiter au maximum de votre forfait de ski, mais comme à la mer, le drapeau rouge existe pour une raison.

09 Assistance

Si vous êtes témoin d’une collision, assurez-vous que les personnes concernées vont bien, et donnez l’alerte en cas de besoin.