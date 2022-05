Red Bull My Sounds en compagnie de la playlist de Naomi Lareine

Son R’n’B va droit au cœur. Dans ses textes, elle chante l’amour, les relations humaines, mais aussi la rupture, l’amour maternel et les préjugés. Sa musique est pleine de feeling et ses textes ne manquent pas de profondeur — un cocktail qui fait mouche à tous les coups. Naomi Lareine a cessé depuis longtemps d’être une artiste en devenir. Après avoir débuté dans l’underground, on la voit désormais sur des affiches publicitaires, elle donne des concerts et est invitée dans des shows télévisés comme « Sing mein Song - das Schweizer Tauschkonzert ».

Naomi Lareine © David Hubacher

Elle a bien démontré qu’elle a assimilé des genres musicaux très différents et qu’elle a su en faire quelque chose de très personnel. Une question, alors, surgit : qu’écoute donc comme musique quelqu’un comme Naomi Lareine, chez elle ? Quelles sont ses chansons préférées, celles du passé, et celles d’aujourd’hui ? Quelles chansons de son propre répertoire affectionne-t-elle le plus ? Quelles sont les nouvelles stars montantes suisses auxquelles elle prédit un avenir radieux ? Dans Red Bull My Sounds , nous allons justement trouver réponse à ces questions.

Tu pourras retrouver toutes les chansons de la playlist de Naomi Lareine dans Red Bull My Sounds, sur Spotify.

01 Quels sont les 3 titres qui ont marqué ta jeunesse ?

Chris Brown - Yo (Excuse me Miss) Usher - Confession Pt.2 Justin Timberlake - Senorita

J’ai agacé tout le monde avec mes chants.

D’aussi loin qu’elle se souvienne, Naomi Lareine a toujours chanté. Depuis toujours et en fait, tout le temps : « Aujourd’hui, je me dis parfois que j’ai dû bien énerver mes parents en chantant tout le temps », rigole-t-elle. Comme sa mère écoutait beaucoup de R’n’B et de hip-hop, cela a influencé non seulement ses goûts musicaux, mais aussi son style personnel. Rien d’étonnant à ce qu’on retrouve Chris Brown, Justin Timberlake et Usher parmi ses héros de jeunesse. Ces trois immenses artistes du R’n’B et du hip-hop ont exercé leur influence sur toute une génération dans les années 2000. Mais « héros de jeunesse » n’est peut-être pas tout à fait l’expression appropriée, car, aujourd’hui encore, cette musique fait partie intégrante de la vie de la jeune artiste. « J’écoute encore quotidiennement Chris Brown, Justin Timberlake et Usher, ils sont restés mes favoris ».

02 3 chansons que personne ne s’attendrait à découvrir parmi tes favorites ?

Orishas - Represent Highly Suspect - Serotonia David Bowie - Golden Years

Papa changeait toujours la musique à la maison.

C’est grâce à sa mère que Naomi Lareine a cultivé son amour du R’n’B et du hip-hop. C’est évidemment d’autant plus surprenant de découvrir ainsi dans sa playlist personnelle David Bowie et son « Golden Years » . En l’occurrence, c’est son père qui en est à l’origine : « Quand papa avait la main sur la platine, c’est d’autres genres musicaux qui berçaient la maison. Queen, par exemple, ou même David Bowie. Ça m’a marqué », reconnaît la Zurichoise. Mais elle préfère toutefois garder sa liberté vis-à-vis des genres musicaux. Ce qui est déterminant, pour qu’elle tombe amoureuse d’une chanson, c’est bien plus son humeur du moment.

03 Quels sont les 3 titres que tu passes en boucle chez toi ?

Tayc - Dodo JVCK James - Love in the Club Jay Z - Show me what you got

Ça n’a rien de technique, cela tient plus de l’émotion.

La musique déclenche des émotions et les émotions nous mènent à la musique appropriée. Ainsi, chez Naomi Lareine, les chansons qui passent en boucle dépendent directement de ses propres humeurs : « lorsque je me sens un peu mélancolique, il se peut que je craque pour une chanson plutôt triste et qu’elle tourne dans ma playlist pendant des jours ». Ensuite, cette chanson pourrait bien rester quelque temps dans la playlist de ses morceaux favoris. Elle le montre de manière éclatante avec Jay-Z et sa chanson « Show me what you got » . La chanson est sortie en 2006 et elle continue de tourner en boucle chez la chanteuse.

04 Quelles sont, pour toi, les meilleures reprises de tous les temps ?

Fugees - Killing Me Softly Whitney Houston - I will always love you

J’aime les textes puissants.

La sélection de chansons que Naomi Lareine qualifierait de plus belles reprises est étonnamment mièvre. Les Fugees, avec « Killing me softly » et Whitney Houston avec une des plus célèbres reprise de tous les temps : « I will always love you » . Cependant, ce choix de chansons n’est pas aussi romantique qu’il en a l’air : « au fond, je ne suis pas si mièvre que ça, j’aime les textes puissants avec un contenu profond », explique la chanteuse.

05 Quelles sont les 3 chansons dont tu es particulièrement fière ?

In love with a Gangster Save you Limitless

Quoi de plus évident que d’aimer ses propres productions ?

Il est tout à fait naturel d’être fier de ce qu’on a créé soi-même. Pour autant, Naomi Lareine n’a aucun mal à lister ses préférences parmi ses propres chansons. « In love with a gangster », « Limitless » et « Save you » font partie des morceaux qu’elle préfère, selon ses goûts. « Save you », surtout, porte un sens tout particulier : « j’ai dédié cette chanson à ma mère, elle a une place très spéciale dans mon cœur ». Ses fans semblent être du même avis, puisque cette chanson fait partie de ses singles les plus plébiscités. Néanmoins, certains artistes peuvent aussi finir par être agacés par leurs propres chansons. Sur ce point, voici une confidence juste avant la sortie d’un nouveau titre : « je n’en peux plus d’attendre. J’écoute tellement la chanson avant sa sortie que ça peut parfois en devenir exaspérant », plaisante la chanteuse.

06 Quels sont les deux musiciens suisses actuels au plus fort potentiel ?

On ne trouve pas souvent de titre d’autres artistes suisses dans la playlist de Naomi Lareine. Peut-être aussi parce que son propre son est plutôt rare en Suisse : « La musique qui m’inspire n’est pas très répandue en Suisse. C’est pourquoi je vais plutôt chercher au-delà des frontières nationales. » Elle-même chante en anglais et il n’est donc pas surprenant que, parmi ses nouveaux talents suisses préférés, elle ait choisi un artiste qui rappe en anglais : « Am2PM parle un anglais parfait et cela me renvoie un feeling international. Je pense qu’il peut aller loin, avec ça ». Par ailleurs, elle souhaite aussi une grande carrière à Mykel Costa. Ce n’est pas uniquement un de ses producteurs. Il est devenu très demandé parmi les artistes suisses et produit également sa propre musique. « Ce qui me fascine chez lui, c’est son oreille extraordinaire. Tous les musiciens ne sont pas doués à ce point. Il a vraiment beaucoup de talent ».

