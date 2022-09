Le PlayStation Plus Extra en a dans le ventre

Pour répondre à l’offre de Microsoft, le Game Pass, Sony a complètement réformé son PlayStation Plus dont la nouvelle mouture est arrivée chez nous le 22 juin. Terminé le simple abonnement à 59 € l’année pour un accès au online et des jeux gratuits chaque mois, là on voit plus grand avec une offre conséquente de jeux et des tarifs variés, allant de l’ancienne version appelée Essential sans nouveauté, à la version Premium à 119,99 € en passant par la version intermédiaire, dite Extra coûtant 99,99 €. C’est sur celle-ci et ce qu’elle propose concrètement que nous allons nous arrêter aujourd’hui. Le modèle est similaire au Xbox Game Pass : des dizaines de jeux téléchargeables, plus ou moins récents, avec certaines exclusivités. Comme chez Microsoft, Sony propose du lourd.

God of War © Sony

Dans la liste des jeux disponibles dans l’offre PlayStation Plus Extra , on retrouve ceux offert avec la PS5 dont des jeux XXL qui valent leur pesant d’or. C’est le cas par exemple de God Of War , merveille d’action mais surtout de narration qui développe une relation père / fils des plus réussies et touchantes entre Kratos et Atreus, un voyage bluffant dans la mythologie nordique sublimé par sa bande originale de Bear McCreary. Ce compositeur, qui a longuement travaillé sur Battlestar Galactica, ne risque plus de vous être inconnu, si c’est le cas, puisqu’il s’occupe de la B.O. de la série événement de la rentrée sur l’univers du Seigneur des Anneaux, The Rings of Power. Le public a pleinement adhéré aux nouvelles aventures de Kratos, immense succès de la PS4 donnant lieu à une suite, Ragnarok qui débarquera en fin d’année. Si vous n’avez jamais fait ce God of War, il s’agit vraiment du jeu à ne pas louper si vous avez Extra.

Uncharted 4 © Sony

Autre perle signé Naughty Dogs cette fois : Uncharted 4 et son extension, aventure dépaysante et hyper spectaculaire, loin d’être dépassée graphiquement, capable d’offrir des passages particulièrement rythmés et étonnants, d’autres d’exploration tout à fait grisant, avec des personnages réussis, faisant passer le film avec Tom Holland pour ce qu’il est, une pâle adaptation. L’intérêt pour vous, si vous n’avez pas fait les 3 premiers, c’est qu’en voulant faire du 4 un énorme hit de la PS4 avec un maximum de ventes, Naughty Dogs l’a rendu tout à fait compréhensible pour les novices, sans gâcher le plaisir des initiés.

Spider-Man © Sony

Passons à l’homme-araignée maintenant, le jeu de superhéros le plus étonnant depuis les Batman de Rocksteady… Spider-Man est une excellente adaptation des aventures du héros iconique de Marvel, au-dessus de certains films dans ce qu’il raconte, avec des personnages particulièrement attachants : Mary-Jane, May et surtout Peter Parker, très bien travaillé, avec un humour léger qui fonctionne parfaitement. L’intrigue principale ne vous lâche pas, ses quêtes secondaires et DLC font le travail et le tout intègre de nombreuses têtes connues de la franchise. Sans oublier le plaisir de se balader librement dans New York, entre les immeubles, sur les toits, changeant de costume au gré du vent. Son extension, dont le but est de montrer ce que la PS5 peut apporter de plus, est centrée sur Miles Morales et permet de prolonger le plaisir. À faire, avant la suite qui ajoutera Venom à la sauterie.

Horizon Zero Dawn © Sony

Si Horizon Forbidden West , le gros jeu Sony de 2022, n’est pas disponible sur le PS+, le premier volet des aventures d’Aloy l’est, dans sa version intégrale (avec le DLC Frozen Wilds donc) et c’est toujours un vrai plaisir de s’aventurer dans ce monde futuriste dominé par les machines. Un monde ouvert en mode blockbuster qui a son charme. Même son de cloche pour Ghost of Tshuhima et son Japon médiéval envoûtant ou Death Stranding et son univers fascinant, tous les deux disponibles en director’s cut. Trois gros titres qui apparaissent comme de solides arguments en faveur du nouveau service de Sony.

Final Fantasy VII Remake © Square Enix

En parlant de gros titres, le remake tant attendu pendant des années de Final Fantasy VII est également là, du moins sa première partie, seule sortie à ce jour. La version Intergrade avec le DLC sur Yuffie. Beau à pleurer, ce remake rompt avec le système de combat du FF légendaire en le modernisant sans perdre sa substantifique moelle. Si le charme n’est plus le même, il est étonnant de vivre différemment les péripéties de Cloud 25 ans plus tard. Et de retrouver Aeris.

Demon's Souls © From Software

Restons dans les remakes avec celui de Demon’s Souls, le jeu From Software (Dark Souls et plus récemment Elden Ring bien évidemment) sorti sur PlayStation 3 en 2009 et qui a été retravaillé par Bluepoint Games pour une arrivée en grande pompe sur PS5 pour la sortie de la console. Un coup de jeune très réussi, toujours aussi impitoyable, qui n’a pas eu le retentissement qu’il méritait, la machine next gen de Sony étant si rare. Sa présence sur le PS+ Extra est l’occasion de rectifier cela, si vous avez les épaules bien évidemment (et une PS5…). Plus ancien, puisque sorti sur PlayStation 1 en 1998, MediEvil était lui aussi attendu aux rayons des remasters, dans la foulée du succès commercial des Crash Bandicoot. Une édition sympathique qui permettra aux jeunes générations de découvrir le royaume burtonien de Gallowmere et son héros squelettique Daniel Fortesque.

MediEvil © Sony

Le PlayStation Plus Extra propose également un paquet de jeux également disponibles sur le Xbox Game Pass comme le très attachant My Time at Portia dont nous reparlerons prochainement, Dead Cells, roguelike diablement punitif, ou le jubilatoire et improbable My friend Pedro. Mais Sony a aussi des petites pépites que Microsoft n’a pas (pour le moment ?). C’est le cas des jeux Ubi Child of Light et surtout Soldats Inconnus qui retrace de manière très pédagogique et efficace la Grande Guerre et son horreur). N’oublions pas les contes vidéoludiques de Team Ico que sont Shadow of Colossus (le remake de 2018) et The Last Guardian. Le RPG médiéval Kingdom Come Deliverance est également de la partie, tout comme Returnal, le rogue-like spatial qui a surpris à sa sortie au printemps 2021.

Stray © Annapurna Interactive

Terminons avec Annapurna Interactive et deux titres qu’il ne faut pas louper. Le premier est son très étonnant Outer Wilds, jeu de simulation spatiale particulièrement original et inventif. L’autre est un des événements de l’été au démarrage canon (le PS+ a eu du mal à tenir debout), pondu par le petit studio montpelliérain BlueTwelve. Il s’agit bien évidemment de Stray , aventure cyberpunk où le joueur contrôle un adorable chat dans un univers envoûtant. Un voyage pour ronronner de plaisir (ouep, elle était facile celle-là).

