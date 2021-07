, détenteur du record des World Series. "Je ne savais pas si c'était possible d'y plonger. Puis j'ai vu des photos et me suis dit que nous pouvions le faire. Mais en voyant l'endroit en vrai, la décision a finalement été très difficile à prendre."

"Je pense honnêtement que l'une des parties les plus délicates était le décollage, parce que il y avait ce mur juste devant nous et même si il était peu probable qu'on le touche, il fallait faire preuve d'une extrême précision car on le frôlait", explique Colturi. "Il fallait donc le fixer et se lancer à fond, se donner à fond pour franchir ce rebord et, à l'endroit voulu, se placer entre ces deux rochers. Une chose tout à fait réalisable, mais éprouvante pour les nerfs."