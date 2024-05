Les plus grands circuits auto-moto au monde

au plus près des équipes et des supporters.

En 1966, les deux Ford GT40 Mk II des équipages Chris Armon/Bruce McLaren et Denny Hulme/Ken Miles franchirent la ligne d’arrivée des 24h du Mans en formation, mettant un terme à cinq années de domination de Ferrari sur cette épreuve d’endurance.

Avant que la ligne droite des Hunaudières ne soit pourvue de deux chicanes en 1990 pour réduire la vitesse, les voitures de Groupe C des années 80 étaient capables d’atteindre des vitesse de 400 km/h sur cette portion de 6 km entre les virages du Tertre Rouge et de Mulsanne.

L’accrochage d’Ayrton Senna et Alain Prost dans la chicane en 1989, point d’orgue d’une rivalité de plus en exacerbée entre les deux pilotes. Ils remettront cela l’année suivante au même endroit, cette fois lorsque Senna poussa Prost en dehors de la piste dès le premier virage.

L'accrochage de Senna et Prost à Suzuka en 1989

En 2000, lorsque Mika Häkkinen sur McLaren pourchassait la Ferrari de Michael Schumacher à pleine vitesse dans l’Eau Rouge, et profita du dépassement du retardataire Ricardo Zonta pour effectuer une manœuvre parmi les plus osées de l’histoire de la F1.

En 1966, Jackie Stewart effectua une sortie de route avec sa BRM sur l’ancien tracé de Spa et resta coincé là dans un fossé durant 25 minutes sans que personne s’en aperçoive, tandis que l’essence se déversait sur la combinaison du pilote. Une fois secouru, l’Écossais ne connut pas davantage de chance, puisque le conducteur de l’ambulance se perdit sur la route, tentant de rejoindre l’hôpital…

Après un arrêt aux stands raté, Juan Manuel Fangio effectua une remontée spectaculaire en 1957, alors qu’il pointait à près de 50 secondes de la tête en reprenant la piste. Le champion argentin battu le record de la piste à neuf reprises ce jour-là à bord de sa Maserati 250F et finit par dépasser les deux Ferrari de Peter Collins et Mike Hawthorn pour l’emporter !

Pour les 24h du Nürburgring, le tracé emprunte à la fois la Nordschleife et le circuit de Grand Prix (inauguré en 1984). Il mesure alors 26 kilomètres de long et compte 170 virages ; une piste monstre à laquelle viendra se frotter Felix Baumgartner cette année après son célèbre saut depuis la stratosphère en 2012.

La bataille de titans qui opposa Valentino Rossi et Casey Stoner en MotoGP en 2008.

