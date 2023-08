01 Mont Everest : 8848 mètres d'altitude

Le mont Everest - le toit du monde ! © © Luca Galuzzi

Le mont Everest se trouve dans la chaîne de l'Himalaya et, avec une hauteur de 8848 mètres, il est le plus haut sommet de la planète. Il fait également partie des Seven Summits, les montagnes les plus hautes de chacun des sept continents. Sir Edmund Hillary et Tenzing Norgay ont réussi la première ascension de ce géant le 29 mai 1953, 25 ans plus tard, le 8 mai 1978, Reinhold Messner et Peter Habeler ont réussi à atteindre le sommet pour la première fois sans oxygène supplémentaire.

Le plus jeune ascensionniste est l'Américain Jordan Romero, qui a atteint le sommet en 2010 à l'âge de 13 ans. À l'âge de 80 ans, le Japonais Yūichirō Miura a été la personne la plus âgée à atteindre le sommet le 2013. Il est également devenu la personne la plus âgée à avoir atteint un sommet de 8000 mètres.

Aujourd'hui, il existe 20 itinéraires sur le mont Everest - les deux itinéraires standard sont l'itinéraire sud et l'itinéraire nord, les autres itinéraires sont nettement plus difficiles techniquement et la plupart n'ont été empruntés qu'une seule fois. L'objectif est toujours le plateau du sommet d'environ deux mètres carrés !

Mt. Shivling - Tribute to Failure

1 H 6 Min Tribute to Failure Quatre alpinistes suisses tentent la première ascension d'une nouvelle voie du Mt. Shivling, un sommet de 6 543 m situé en Inde.

02 K2 : 8611 mètres

La montagne la plus difficile du monde ? © Waqas Anees

Avec ses 8611 mètres, le K2 est la deuxième plus haute montagne du monde et la plus haute du Karakorum, une chaîne de montagnes qui s'étend sur le nord du Pakistan, l'Inde et l'ouest de la Chine et qui abrite trois autres sommets de 8000 mètres, le Broad Peak (8051 m), le Gasherbrum I ("Hidden Peak", 8080 m) et le Gasherbrum II (8034 m).

Le K2 est considéré par les alpinistes comme le plus difficile des quatorze sommets de 8000 mètres, bien plus exigeant que le mont Everest. La première ascension réussie a été réalisée par Achille Compagnoni et Lino Lacedelli le 31 juillet 1954, et ce n'est qu'en 1977 qu'une expédition japonaise a réussi la deuxième ascension, mais par la même route. En 1986, la première ascension a été réalisée par la face sud, extrêmement difficile et dangereuse - jusqu'à aujourd'hui, aucun autre alpiniste n'a pu répéter cette voie, qualifiée de suicidaire par Reinhold Messner.

Jusqu'à présent, sur 302 ascensions, 298 alpinistes différents ont atteint le sommet du K2, dont 11 femmes. Seuls quatre alpinistes ont atteint le sommet deux fois.

Le Polonais Andrzej Bargiel a réussi l'impossible en 2018 en descendant la montagne légendaire à ski :

1 H 6 Min K2: The Impossible Descent Suivez l'expédition d'Andrzej Bargiel de la Pologne au Pakistan, alors qu'il descend le K2 à ski dans le film K2: The Impossible Descent à regarder en intégralité et gratuitement sur Red Bull TV.

03 Kangchendzönga : 8586 mètres

Une montagne - quatre sommets de plus de 8000 mètres. © Siegmund Stiehler

Avec ses 8 586 mètres, le Kangchendzönga est la troisième montagne la plus haute de la planète, qui offre, en plus du sommet principal, trois autres sommets dépassant les 8 000 mètres. George Band et Joe Brown ont réussi la première ascension le 25 mai 1955, en s'arrêtant quelques pas avant le sommet réel pour montrer du respect aux croyances des habitants du Sikkim qui vénèrent le sommet comme une montagne sacrée. De nombreuses ascensions réussies ont maintenu cette tradition, notamment parce que les derniers mètres d'altitude ne présentent plus de difficultés d'escalade.

L'Autrichienne Gerlinde Kaltenbrunner a été la deuxième femme à atteindre le sommet en 2006, après Ginette Harrison (1998). Kaltenbrunner est la troisième femme à avoir gravi les 14 sommets de plus de 8000 mètres, et la première à l'avoir fait sans emporter d'oxygène supplémentaire.

04 Lhotse : 8516 mètres

Le dernier sommet de 8000 mètres de Messner dans la collection. © Uwe Gille

La quatrième plus haute montagne de la planète est reliée à la plus haute montagne du monde, le mont Everest, par le col sud qui culmine à 7986 mètres. Du Lhotse partent des parois rocheuses de plus de 3000 mètres de haut qui, en raison de l'énorme dénivelé et de l'altitude extrême, comptent parmi les parois les plus difficiles à escalader et les plus dangereuses de la planète.

La première ascension a été réalisée par une expédition suisse le 18 mai 1956, et le 16 octobre 1986, Reinhold Messner était au sommet du Lhotse en compagnie de Hans Kammerlander. Cette ascension a complété le projet de Messner de conquérir les 14 sommets de plus de 8000 mètres.

05 Makalu I : 8481 mètres

Makalu - eine interessante & ruhigere Alternative. © Ben Tubby

Le Makalu se trouve à l'est du mont Everest, à la frontière entre le Népal et la région autonome du Tibet, et a été escaladé pour la première fois en 1955. La particularité de cette ascension est que tous les membres de l'expédition de l'équipe de neuf personnes ont réussi à atteindre le sommet, une première dans l'ascension des sommets de huit mille mètres dans le monde. Ce n'est qu'en 2009 que la première femme a atteint le sommet du Makalu.

06 Cho Oyu : 8188 mètres

Le plus "facile" des sommets de 8000 mètres ? © Uwe Gille

07 Dhaulagiri : 8167 mètres

Première ascension par avion. © Sergey Ashmarin

La "montagne blanche" a été le premier sommet de 8000 mètres découvert et a été considéré comme le plus haut sommet de la planète jusqu'en 1838 - pourtant, il n'a été l'avant-dernier sommet de 8000 mètres à être gravi en 1960. La particularité de cette expédition : pour la première fois et de manière unique dans l'histoire de l'alpinisme, l'équipement et les membres de l'expédition ont été transportés par petit avion jusqu'au camp de base 2 à 5700 mètres d'altitude.

08 Manaslu : 8156 mètres

Tu veux faire une descente depuis le Mont Manaslu ? © Ben Tubby

Le nom "Manaslu" vient du sanskrit et signifie "montagne de l'âme". En 1956, le Manaslu a été escaladé pour la première fois par une expédition japonaise sur le flanc nord-est. En 1981, deux Autrichiens, Sepp Millinger et Peter Wörgötter, ont réussi la première descente à ski au monde d'un sommet de 8000 mètres après avoir atteint le sommet.

L'alpiniste Hans Kammerlander a raconté son expérience sur le Manaslu dans le film "Manaslu - la montagne des âmes". Regarde ici la bande-annonce :

2 min Manaslu: Le portrait de vie de Hans Kammerlander Le vainqueur du record de l'Everest, Hans Kammerlander, fait face à son destin après 26 ans au Manaslu au Népal (8 163 m) : 2 amis sont morts, seul Hans - proche de la folie - a survécu.

09 Nanga Parbat : 8 126 mètres d'altitude

Eine Lawine am Nanga Parbat. © Hamza Hassan

Le Nanga Parbat est le seul sommet de 8000 mètres de l'Himalaya occidental et est considéré comme la plus grande élévation de masse visible et isolée de la terre, de plus, la paroi située au sud (flanc Rupal) est la plus haute paroi montagneuse de la terre avec 4500 mètres. Le Nanga Parbat est considéré par les alpinistes comme l'un des sommets de 8000 mètres les plus difficiles, même la voie normale "facile" (voie Kinshofer) est extrêmement exposée aux avalanches et aux chutes de pierres. Le 3 juillet 1953, le Tyrolien Hermann Buhl a réussi la première ascension - jusqu'alors, 31 personnes avaient trouvé la mort en tentant de gravir la montagne.

En 1970, les frères Günther et Reinhold Messner ont escaladé pour la première fois l'ensemble de la paroi extrêmement difficile du Rupal (paroi sud) et ont également réussi la première ascension du Nanga Parbat - Günther Messner a perdu la vie lors de la descente.

10 Annapurna I : 8091 m

Le sommet de 8000 mètres le moins souvent escaladé. © KarimRi

L'Annapurna se trouve également dans l'Himalaya et est le sommet de 8000 mètres le moins souvent escaladé et l'un des plus dangereux. En mars 2012, seuls 190 alpinistes avaient atteint le sommet. 61 alpinistes ont trouvé la mort - pourtant, avec sa première ascension le 3 juin 1950, il a été le premier sommet de 8000 mètres de l'histoire à être escaladé avec succès. L'Annapurna I présente un risque extrême d'avalanche - il y a un décès pour moins de trois ascensions réussies !

Les montagnes à déplacer sont dans notre conscience. Reinhold Messner

