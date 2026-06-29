Les plus longs flow trails VTT de Suisse

À la recherche des meilleurs flow trails de Suisse ? Entre le Valais, les Grisons et le Tessin, le pays regorge de pistes exceptionnelles. Virages relevés parfaitement shapés, rollers, vagues et longues descentes s’enchaînent dans des décors alpins spectaculaires, soutenus par des infrastructures VTT de premier ordre. La plupart des plus célèbres trails VTT de Suisse sont facilement accessibles en remontées mécaniques et conviennent aussi bien aux débutants qu’aux riders expérimentés.

Mais toutes les longues descentes ne sont pas forcément des flow trails. En plus des pistes spécialement aménagées, la Suisse compte de nombreux singletrails emblématiques dont le tracé fluide procure des sensations très proches. Ce guide présente les plus longs véritables flow trails du pays, ainsi qu’une sélection des plus beaux singletrails au caractère particulièrement fluide.

Le Red Bull Original Red Bull Energy Drink En savoir plus

Qu’est-ce qu’un flow trail VTT ?

Un flow trail est une piste de VTT spécialement conçue pour offrir un pilotage fluide et continu. On y retrouve généralement de larges virages relevés, des rollers, de petites tables et un tracé qui permet d’enchaîner les courbes sans rupture de rythme. Contrairement aux singletrails techniques, les racines, pierriers ou épingles serrées y sont beaucoup moins présents.

Pour les personnes qui débutent en VTT, les flow trails constituent souvent le terrain d’apprentissage idéal. Les tracés modernes offrent toutefois suffisamment de vitesse et de dynamisme pour séduire également les riders les plus expérimentés. Si tu souhaites te familiariser avec le vocabulaire du VTT, le dictionnaire VTT de Red Bull explique les principaux éléments de trail et les techniques de pilotage.

Les plus longs véritables flow trails de Suisse

La Suisse abrite certains des flow trails les plus longs et les plus connus d’Europe . Si certains ont été spécialement conçus comme flow trails, d’autres associent des singletrails naturels à de longues sections particulièrement fluides.

01 TREK Runcatrail, Flims Laax

Longueur : 7,6 km

Dénivelé : 640 m

Difficulté : Bleu (S2)

Remontée : Télésiège Foppa

Le TREK Runcatrail de Flims Laax est considéré comme le plus long Flow Country Trail certifié IMBA de Suisse. Sur 7,6 kilomètres, virages relevés, rollers et modules en bois de type North Shore alternent avec de longues sections fluides. Accessible à presque tous les niveaux, il fait partie des flow trails les plus emblématiques du pays.

VTT à Flims, Laax et Falera © LAAX/ Philipp Ruggli

02 Hörnli Flowtrail, Arosa

Longueur : 6,8 km

Dénivelé : 519 m

Difficulté : Bleu

Remontée : Hörnli-Express

Situé au cœur du Bike Kingdom Arosa Lenzerheide, le Hörnli Flowtrail est l’un des plus longs flow trails familiaux de Suisse. Entièrement dépourvu de racines, son tracé évoque par endroits une immense piste de billes et garantit un maximum de plaisir aussi bien aux débutants qu’aux vététistes confirmés.

03 Sunnegga Trail, Zermatt

Longueur : 6,3 km

Dénivelé : 500 m

Difficulté : Bleu

Remontée : Funiculaire de Sunnegga

Avec une vue imprenable sur le Cervin, le Sunnegga Trail figure parmi les flow trails les plus spectaculaires de Suisse. Son parcours combine des éléments ludiques et un décor alpin impressionnant et convient parfaitement aux familles et aux cyclistes amateurs.

Le Cervin © redbull

04 GLKB Flowtrail, Glaris

Longueur : 5 km

Dénivelé : 500 m

Difficulté : Bleu (S1)

Remontée : Aucune

Surplombant le lac de Klöntal, ce trail aménagé à la machine serpente à travers les montagnes glaronnaises. Ses vagues, rollers et sa pente modérée assurent un flow constant. Il conviendra particulièrement aux riders qui préfèrent rejoindre le départ à la force des jambes.

05 Flowtrail La Tzoumaz, Verbier

Le départ se situe en dessous de l’arrivée du télécabine de la Tzoumaz © verbier.ch/The Gitgo

Longueur : 5 km

Dénivelé : 680 m

Difficulté : Bleu

Remontée : Télécabine de La Tzoumaz

Officiellement baptisé « Chôtatai », ce trail fait partie du réseau VTT de Verbier. Il séduit par ses virages parfaitement façonnés, ses lignes fluides et ses longues sections de flow. Débutants comme riders expérimentés y trouveront rapidement leur rythme..

D’autres flow trails à ne pas manquer

Trail Région Longueur FLOWline Lenzerheide 4 km Vast & Furious Bellwald 4,4 km Montana Village – Loc Crans-Montana 3,7 km Riffelberg Trail Zermatt 3,3 km Wurzenbord Flowtrail Bettmeralp 3 km Trift Flowtrail Saas-Grund 2,2 km Forest Bump Bellwald 2,1 km Family Trail Vercorin 2 km Tsenelle La Chaux Verbier 1,7 km Crêt du Midi Vercorin 1,6 km

Flow trails pour débutants et riders confirmés

Tous les flow trails ne présentent pas le même niveau de difficulté. Certains sont conçus pour privilégier la fluidité et une vitesse maîtrisée, tandis que d’autres proposent des descentes plus longues, plus rapides et ponctuées de passages plus techniques.

Pour les débutants

Sunnegga Trail (Zermatt) : Son tracé large, sa pente modérée et ses virages bien visibles en font l’un des flow trails les plus accessibles de Suisse.

TREK Runcatrail (Flims Laax) : Grâce à ses obstacles roulants, ses longues sections fluides et ses différentes options de trajectoires, ce trail convient à presque tous les niveaux.

GLKB Flowtrail (Glaris) : Les vagues, rollers et courbes régulières offrent un maximum de plaisir sans exiger une grande maîtrise technique.

FLOWline (Lenzerheide) : Ce trail de bike park est idéal pour s’échauffer ou découvrir les flow trails aménagés à la machine.

Pour les riders confirmés

Hörnli Flowtrail (Arosa) : Cette longue descente combine vitesse élevée et nombreux virages relevés, offrant de belles sensations aux vététistes expérimentés.

Gotschna Freeride (Klosters) : À proprement parler, il ne s’agit pas d’un flow trail classique, mais d’une piste de freeride comptant plus de 200 virages relevés, avec un caractère nettement plus sportif.

Réseau de trails Flims Laax : L’association de flow trails, de pistes de bike park et de singletrails alpins permet de varier les descentes et d’organiser de longues sorties.

Alps Epic Trail (Davos) : Ce n’est pas un flow trail au sens strict, mais l’un des singletrails les plus célèbres de Suisse. Long d’environ 40 kilomètres, il demande endurance, technique de pilotage et expérience en terrain alpin.

Le Gotschna Freeride de Klosters figure souvent dans les classements des meilleurs flow trails. Il s’agit toutefois d’une véritable piste de freeride, avec plus de 200 virages relevés et un profil beaucoup plus sportif qu’un flow trail traditionnel.

La meilleure période pour rouler sur les flow trails en Suisse

La haute saison des flow trails en Suisse s’étend de juin à octobre. Durant cette période, la majorité des remontées mécaniques sont ouvertes et les pistes sont généralement exemptes de neige.

Printemps : les premiers trails situés à basse altitude ouvrent progressivement.

Été : c’est la pleine saison, avec les bike parks et les remontées mécaniques en service.

Automne : une fréquentation plus faible, des températures agréables et une excellente visibilité offrent des conditions idéales.

Conseils pour profiter au mieux de ton flow trail

Une bonne préparation permet de choisir le trail le plus adapté et de profiter pleinement des conditions sur place.

Vérifie l’état des pistes : l a météo, des travaux d’entretien ou la présence de névés peuvent affecter certains tronçons. Consulte les conditions avant de partir.

Renseigne-toi sur les remontées mécaniques : la plupart des plus longs flow trails VTT de Suisse sont accessibles par remontées mécaniques. Pense à vérifier les horaires d’ouverture et les offres de forfaits.

Choisis un trail adapté à ton niveau : tous les flow trails ne conviennent pas à tous les riders. Les débutants apprécieront les parcours dégagés aux pentes modérées, tandis que les plus expérimentés préféreront les longues descentes rapides. Si tu débutes, prends le temps de te familiariser avec les principaux éléments de trail et le vocabulaire du VTT.

Prévois l’équipement adéquat : casque, gants et ravitaillement sont indispensables sur chaque sortie. Sur les parcours plus longs ou plus rapides, des protections pour les genoux et les coudes sont également recommandées.

Combine plusieurs destinations : de nombreux flow trails se situent dans de grandes destinations VTT qui proposent également des bike parks, des itinéraires alpins et d’autres trails. L’occasion d’enchaîner plusieurs descentes ou de planifier un week-end VTT complet.

David Florin en plein flow © Filip Zuan / engadin.ch

Les plus lonLes plus longs singletrails fluides de Suissegs singletrails fluides de Suisse

Outre les flowtrails aménagés, il existe de nombreux singletrails alpins qui offrent des sensations similaires grâce à de longs tronçons fluides

Trail Région Longueur Charactéristique Carbon Trail Tessin 24 km singletrack alpin, pas de flow trail Alps Epic Trail Davos 40 km IMBA Epic Trail Trail II / Piz Nair Engadin 20 km sentier panoramique alpin Melchsee-Frutt – Hasliberg OW/BE 41 km Un classique du singletrack Tour de la Plaine Morte Wallis 4 km trail en haute montagne

Le plus célèbre d’entre eux est l’Alps Epic Trail, entre Davos et Filisur. Bien qu’il ne s’agisse pas d’un flow trail classique, il est considéré comme l’un des parcours de VTT les plus légendaires de Suisse et traverse les Alpes grisonnes par de longs passages de singletrack.

Conclusion : les flowtrails de VTT en Suisse

Des longues descentes panoramiques aux flowtrails spécialement aménagés, les régions cyclistes suisses proposent des parcours adaptés à tous les styles de pilotage et à tous les niveaux. C’est justement cette combinaison de longueur, de fluidité et de paysages alpins qui fait de la Suisse l’une des destinations les plus passionnantes pour les vététistes.