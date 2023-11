Pneu tubeless : comment l’entretenir au mieux

est dévoilé sur le marché grâce à l’association de trois grands noms du milieu : Michelin, Mavic et Hutchinson. La roue Crossmax UST (Universal Systeme Tubeless) est ainsi la première à proposer un montage en tubeless, c’est-à-dire sans chambre à air. Près de 25 ans plus tard, l’innovation s’est largement démocratisée dans l’univers du

Un montage en pneus tubeless offre en effet plusieurs avantages. Le premier étant évidemment ses propriétés anti-crevaison dans les sentiers accidentés. Que ce soit dans des pierriers, sur les racines avalées à grande vitesse ou sur des trails remplis d’épines, le tubeless est nettement plus fiable qu’une chambre à air et évite de nombreuses crevaisons. Le liquide préventif permet lui de combler les petits trous sans que le pilote n’ait à intervenir (si ce n’est de regonfler le pneu par rapport à la pression perdue le temps que le liquide vienne boucher le trou). Enfin, le montage tubeless permet de baisser la pression de gonflage et offre ainsi plus d’adhérence.

Une fois installés sur vos roues, les pneus tubeless doivent retenir votre attention en fonction du nombre de sorties que vous réalisez. En premier lieu, veillez à toujours avoir assez de liquide préventif dans vos roues. Au fil du temps, ce liquide sèche (en particulier en été) et sa quantité se réduit (notamment en roulant où du liquide peut sortir lors de légers déjantages). Trop sec, le liquide ne pourra plus jouer son rôle principal qui consiste à combler les petites crevaisons. L’absence de liquide peut également entraîner une perte de pression régulière.

En l’absence de trace de liquide sur vos gommes, il va donc aller falloir voir au cœur du pneu si le liquide est encore suffisant. Un démontage s’impose mais le jeu en vaut la chandelle pour continuer à rouler sereinement sur les sentiers. Notez que certaines valves permettent d’installer directement du liquide préventif dans votre pneu sans avoir besoin de le démonter grâce à une seringue spécifique. Si vous savez à peu près quelle quantité de liquide ajouter et à quelle fréquence, inutile alors de démonter votre pneu. Il suffit de démonter l’obus de valve avec l’outil approprié et d’y injecter le liquide (en VTT, on conseille entre 70 à 120ml par pneu).

